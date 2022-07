Pastor, ki je poročil Afflecka in J.Lo, navdušen nad njunimi zaobljubami

Pastor, ki je pred dnevi v Las Vegsu poročil Jennifer Lopez in Bena Afflecka, je delil nekaj podrobnosti njunega intimnega poročnega obreda. V pogovoru za revijo People je Ryan Wolfe razkril, da sta sama zapisala poročne zaobljube, ki sta jih želela deliti drug z drugim. Sodeč po pastorjevih besedah, pa jih nista povzela od koga drugega ali si sposodila verzov pesmi, temveč sta jih zapisal s svojimi besedami.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta pred dnevi presenetila z novico, da sta si le obljubila večno zvestobo. Zvezdnika, ki sta bila par že pred dvema desetletjema in romanco obudila pred letom, sta se poročila v Las Vegasu, kjer sta si zaobljube izmenjala pred pastorjem Rayanom Wolfejem. Ta je za revijo People razkril nekaj podrobnosti poročnega obreda.

"Izmenjala sta si poročne zaobljube, ki sta jih sama zapisala. To je bil zelo čustven trenutek, ki sta ga delila drug z drugim. Vsekakor je bilo videti, da se ljubita," je povedal Wolfe in dodal, da je bil večer zelo delovni, s sodelavko pa sta že želela zaključiti za tisti večer, ko sta se pojavila še 52-letna pevka in 49-letni igralec.

"Zaklepali smo, ko sta se pojavila. Strinjali smo se, da lahko opravimo še eno poroko. Ko sta prikorakala v cerkvico, sem najprej prepoznal Jennifer Lopez. Vsak dan pač ne doživiš, da bi se prišla poročit Ben Affleck in Jennifer Lopez," je povedal in dodal: "Na prvi pogled ju nisem prepoznal, domnevam da zato, ker ju nisem pričakoval."

Po prihodu ju je pospremil v prostore, kjer sta se preoblekla v poročni obleki: pevka v belo obleko brez naramnic oblikovalca Zuhairja Murada, igralec pa v bel suknjič, črne hlače in črn metuljček. "Jennifer se je preoblekla v naši sobi za sprostitev, Bena Afflecka pa sem pospremil v zunanje toaletne prostore, ko mi je dejal, da ne potrebuje razkošja, saj ni takšen človek. Kar naenkrat me je zadelo in sem se zavedal, da je to sam Ben Affleck. Nisem si želel, da bi se ob meni počutila nelagodno, zato nisem želel postati nervozen, ker sta slavni osebi. To je bilo zelo težko," je pripovedoval pastor. Tudi pri poročnem obredu nista imela posebnih zahtev: "Želela sta običajno poroko. Do oltarja je prikorakal ob pesmi Here Comes The Bride, v rokah pa je držala šopek rož." Po izmenjavi zaobljub, ju je blagoslovil in zmolil kratko molitev, nevesta in ženin pa sta si na koncu izmenjala še prstana. "Bila je lepa poroka," je še dodal.

Poleg pastorja in njegove pomočnice sta bila v kapeli le še dva druga človeka, pevkina 14-letna Emme in eden izmed Affleckovih treh otrok. "Tam je bil še eden izmed njegovih otrok in eden izmed njenih, ki sta bila priči. Priči bi morali biti stari 18 let, a sem jima dovolil, da sta podpisala poročni list. Na koncu je bila njuna uradna priča naša koordinatorka." Kot je še dodal pastor, sta se otroka nad poroko staršev zdela navdušena: "Po obredu sta bila srečna in sta od navdušenja skakala. Opazi se, da so si tudi otroci zelo blizu, imajo dober odnos in so si medsebojno všeč. Vsi so bili navdušeni in zelo srečni." Otroka pa sta pomagala tudi pri poročnem fotografiranju, saj ni bilo profesionalnega fotografa.