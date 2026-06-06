Pastorek igralca Jamesa Handyja obtožen umora, grozi mu dosmrtni zapor

Sinu partnerke igralca Jamesa Handyja , ki je do smrti zabodel zvezdnika filmov Top Gun 2 in Jumanji , grozi najmanj 26 let zapora ali celo dosmrtna ječa, če bo spoznan za krivega umora prve stopnje. "Biti zaboden in izkrvaveti na dvorišču ni način, kako naj bi se življenje kogar koli zaključilo," je po obtožnici zoper Michaela Gledhilla v izjavi za javnost povedal losangeleški tožilec Nathan J. Hochman .

"Žrtev, James Handy, si je zaslužil živeti in s svojimi najbližjimi uživati v tem, za kar je tako trdo delal. Tako kot življenja vseh žrtev umorov, je bilo tudi njegovo pomembno, oseba, ki mu ga je tako nasilno in nedopustno vzela, pa mora odgovarjati za svoje dejanje," je še dodal tožilec.

Igralca so našli brez zavesti in krvavečega na dvorišču hiše njegove partnerke v okrožju Tarzana v Kaliforniji. Kljub pomoči reševalcev in hitri hospitalizaciji mu ni bilo več pomoči, je v izjavi sporočila policija, ki je dodala, da je obtoženi ob njihovem prihodu priznal krivdo.

"Skušam le preživeti iz dneva v dan. Iz minute v minuto," je v izjavi za The California Post po tem, ko je dejala, da ne more verjeti, da je sin storil kaj takšnega, povedala Wendy Gledhill. Kot je še dodala 76-letnica, je Jamesa ljubila, prav tako pa ima rada svojega sina.

Po tragičnem dogodku je v intervjuju za TMZ razkrila, da ima sin težave z duševnim zdravjem in ima od lanskega julija diagnozo shizofrenije. Ker je prenehal redno jemati zdravila, so se težave še povečale, postal pa je tudi izjemno paranoičen, je dejala. Priznala je, da se James in Michael nista vedno strinjala, a sta imela korekten odnos. Če bo porota Gledhilla spoznala za krivega za umor prve stopnje, mu grozi najmanj 26 let zapora oziroma doživljenjska zaporna kazen, če bo dobil maksimalno kazen.