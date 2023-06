Pastorek milijarderja, ujetega v podmornici, med iskalno akcijo na koncertu.

Iskalne ekipe, ki vneto iščejo izgubljeno podmornico Titan, imajo le še nekaj ur, da plovilo najdejo, preden v njem zmanjka zalog kisika. Novica o izginotju podmornice, o kateri poročajo številni mediji, je preplavila tudi družbena omrežja. Pozornost uporabnikov je zato kaj hitro pritegnila informacija, da je pastorek milijarderja, ujetega v podmornici, med iskalno akcijo obiskal koncert rock skupine Blink-182.

37-letni Brian Szasz, pastorek milijarderja Hamisha Hardinga, je odločitev, da v času očimovega izginotja obišče zabaven dogodek, zagovarjal in dejal: "Ja, odšel sem na koncert skupine Blink-182. Kaj pa bi moral narediti? Sedeti doma in gledati novice? Ne, oprostite. Ta bend mi je vse od leta 1998 pomagal skozi težke trenutke."

"Morda je neokusno, da sem na koncertu, vendar bi moja družina tako želela, saj vedo, da je to moja najljubša skupina in glasba mi pomaga v težkih časih." Pozneje je objave izbrisal in pojasnil, da ga je mama prosila, naj vso vsebino, povezano z dogodkom, odstrani s svojega Facebookovega profila.

Spomnimo, 21-metrska podmornica Titan je stik s kanadsko raziskovalno ladjo Polar Prince izgubila 18. junija, in sicer približno eno uro in 45 minut po potopu, v sklopu katerega si je pet posameznikov želelo pobližje ogledati Titanikove razbitine. Poleg Hardinga so na krovu izvršni direktor Stockton Rush, francoski raziskovalec Paul-Henri Nargeolet, pakistanski poslovnež Shahzada Dawood in njegov 19-letni sin Suleman Dawood.