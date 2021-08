Pastorka Kamale Harris fotografirana za znano modno revijo

Ella Emhoff, pastorka ameriške podpredsednice Kamale Harris, ki je s svojim videzom navdušila na inavguraciji, sedaj krasi strani ugledne ameriške modne revije Vanity Fair. Na snemanju v duhu osemdesetih je navdušila v dolgi rdeči kreaciji, nedavno pa je svoje veščine na modni pisti pokazala tudi na pariškem tednu mode.

Pastorka Kamale Harris je uspešno vstopila v modni svet. Po tem, ko je lani z izgledom navdušila na inavguraciji ameriškega predsednika Bidna in si s tem priskrbela sodelovanje z modno agencijo IMG Models, je sedaj zavzela strani septembrske izdaje ameriške modne revije Vanity Fair. In to je Ella Emhoff storila v slogu osemdesetih let.

icon-expand Ella Emhoff v Guccijevi kreaciji.

Za Emhoff, ki je uspešno dokončala šolanje na Parsonsonovi šoli za oblikovanje, pa to ni edini dosežek v svetu mode. Svoje veščine na modni pisti je najprej predstavila na februarskem modnem tednu v New Yorku, julija pa se je sprehodila tudi po modni pisti Balenciage v Parizu. "Oče me velikokrat vpraša, ali sem si morda premislila in bi raje postala odvetnica, tako kot on," je za Vanity Fair povedala 22-letnica in zase dejala, da se to nikoli ne bo zgodilo, saj je umetnica.