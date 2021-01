Pastorka Kamale Harris po inavguraciji podpisala pogodbo z modno agencijo

Elli Emhoff , hčeri Douga Emhoffa , sicer moža prve ameriške podpredsednice Združenih držav Amerike Kamale Harris , je bila udeležba na inavguraciji Joeja Bidna v veliko korist. 22-letnico so namreč modni agentje opazili zaradi unikatnega sloga oblačenja in jo povabili k sodelovanju, piše CNN.

Kmalu po inavguraciji je modna novinarka in urednica Evan Ross Katz naTwitterju zapisala, da je Emhoff 'modna ikona v nastajanju'. Modni trgovec Lystpa je šest ur po inavguraciji poročal o 455-odstotnem povečanju števila iskanj plašča Miu Miu, ki ga je nosila Ella.

22-letnica kodrastih las trenutno študira umetnost in oblikovanje tekstila na cenjeni šoli za oblikovanje Parsons v New Yorku. Na svojem Instagramu navdušuje v pisanih oblačilih in z edinstvenim slogom oblačenja. O pripravah na inavguracijo je nekaj dni pred samim dogodkom govorila z revijo Vogue. "Imela sem tablo z idejami, ki je spominjala na tablo majhne deklice. Kolikokrat v življenju pa lahko rečeš, da se pripravljaš na udeležbo na inavguraciji? Tako pomemben dogodek si zasluži izjemno obleko in videz."