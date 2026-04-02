Tuja scena

Patrick J. Adams o sodelovanju z Meghan Markle: Veliko je zavijala z očmi

Los Angeles, 02. 04. 2026 08.01

Avtor:
K.Z.
Patrick J. Adams in Meghan Markle

Patrick J. Adams se je nedavno spomnil sodelovanja z Meghan Markle, s katero sta bila soigralca v priljubljeni seriji Nepremagljivi dvojec. 44-letni igralec, ki na vojvodinjo nima le lepih spominov, je razkril, kakšen odnos imata danes, in se na račun njunega sodelovanja tudi pošalil.

Patrick J. Adams se je s kančkom ironije, humorja in nostalgije spomnil obdobja, ko je skupaj z Meghan Markle snemal serijo Nepremagljivi dvojec. Zvezdnik omenjene serije je v podkastu Not Skinny But Not Fat z voditeljico Amando Hirsch razkril tudi nekaj podrobnosti sodelovanja s sedanjo ženo princa Harryja, ki je v seriji upodobila njegovo dekle.

Patrick J. Adams je spregovoril o sodelovanju z Meghan Markle.
Patrick J. Adams je spregovoril o sodelovanju z Meghan Markle.
FOTO: Profimedia

44-letnik je povedal, da z Meghan po tem, ko je zapustila serijo, nista obdržala stikov, ga je pa nedavno presenetila s sporočilom, da je izvedela, da bosta s še eno nekdanjo soigralko, Sarah Rafferty, pripravljala skupni podkast, v katerem bosta skupaj z gosti ponovno gledala serijo.

"Poslala mi je sporočilo, da je slišala, da bova snemala podkast, in sporočila, da je zelo navdušena ter ponudila svojo pomoč, če bi jo potrebovala," je povedal in dodal, da je lepo, da jih še vedno podpira in da so v prijateljskih odnosih po vseh teh letih.

Preberi še Igralci serije Nepremagljivi dvojec znova skupaj, kje je Meghan Markle?

Adams je pripomnil, da se je njeno življenje od takrat zelo spremenilo. "To, kar je ona preživela, je noro!" je dejal in priznal, da se sicer še vedno počuti zaščitniško do nje. Markle se je s princem Harryjem začela sestajati, ko je še igrala v seriji, poročila pa sta se leta 2018. Na kraljevo poroko je bil skupaj s soigralci povabljen tudi Adams, ki mu je iz časa skupnih snemanj najbolj ostalo v spominu Meghanino zavijanje z očmi.

Patrick J. Adams in Meghan Markle v seriji Nepremagljivi dvojec.
Patrick J. Adams in Meghan Markle v seriji Nepremagljivi dvojec.
FOTO: Profimedia

"Bil sem deležen veliko zavijanja z očmi, kar je bilo pri Meghan konstanta. Velikokrat je ob mojih besedah in dejanjih zavijala z očmi in mi s tem skušala sporočiti, kaj, za vraga, pa delam?" je razkril podrobnost, ki je gledalci niso opazili.

Tako bi najverjetneje reagirala tudi, če bi prebrala njegov opis na družbenem omrežju, ki pravi: "Drug tip iz serije, ki jo gledate na aplikaciji, saj se je dekle poročilo s princem." Adams je ob tem opisal najverjetnejšo soigralkino reakcijo: "Meghan bi mi gotovo rekla, naj že enkrat neham s tem, ob tem pa bi gotovo zavila z očmi."

Zvezdnik se je ob tem še pošalil, da verjetno ni dovolj pomemben zanjo, ker nima dovolj sledilcev na družbenem omrežju, kar dokazuje tudi to, da mu ni poslala darilne košare z izdelki, ki jih prodaja njeno podjetje.

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677