Patrick J. Adams o sodelovanju z Meghan Markle: Veliko je zavijala z očmi

Patrick J. Adams se je s kančkom ironije, humorja in nostalgije spomnil obdobja, ko je skupaj z Meghan Markle snemal serijo Nepremagljivi dvojec. Zvezdnik omenjene serije je v podkastu Not Skinny But Not Fat z voditeljico Amando Hirsch razkril tudi nekaj podrobnosti sodelovanja s sedanjo ženo princa Harryja, ki je v seriji upodobila njegovo dekle.
44-letnik je povedal, da z Meghan po tem, ko je zapustila serijo, nista obdržala stikov, ga je pa nedavno presenetila s sporočilom, da je izvedela, da bosta s še eno nekdanjo soigralko, Sarah Rafferty, pripravljala skupni podkast, v katerem bosta skupaj z gosti ponovno gledala serijo.
"Poslala mi je sporočilo, da je slišala, da bova snemala podkast, in sporočila, da je zelo navdušena ter ponudila svojo pomoč, če bi jo potrebovala," je povedal in dodal, da je lepo, da jih še vedno podpira in da so v prijateljskih odnosih po vseh teh letih.
Adams je pripomnil, da se je njeno življenje od takrat zelo spremenilo. "To, kar je ona preživela, je noro!" je dejal in priznal, da se sicer še vedno počuti zaščitniško do nje. Markle se je s princem Harryjem začela sestajati, ko je še igrala v seriji, poročila pa sta se leta 2018. Na kraljevo poroko je bil skupaj s soigralci povabljen tudi Adams, ki mu je iz časa skupnih snemanj najbolj ostalo v spominu Meghanino zavijanje z očmi.
"Bil sem deležen veliko zavijanja z očmi, kar je bilo pri Meghan konstanta. Velikokrat je ob mojih besedah in dejanjih zavijala z očmi in mi s tem skušala sporočiti, kaj, za vraga, pa delam?" je razkril podrobnost, ki je gledalci niso opazili.
Tako bi najverjetneje reagirala tudi, če bi prebrala njegov opis na družbenem omrežju, ki pravi: "Drug tip iz serije, ki jo gledate na aplikaciji, saj se je dekle poročilo s princem." Adams je ob tem opisal najverjetnejšo soigralkino reakcijo: "Meghan bi mi gotovo rekla, naj že enkrat neham s tem, ob tem pa bi gotovo zavila z očmi."
Zvezdnik se je ob tem še pošalil, da verjetno ni dovolj pomemben zanjo, ker nima dovolj sledilcev na družbenem omrežju, kar dokazuje tudi to, da mu ni poslala darilne košare z izdelki, ki jih prodaja njeno podjetje.
