Patrick J. Adams o sodelovanju z Meghan Markle: Veliko je zavijala z očmi

Patrick J. Adams se je s kančkom ironije, humorja in nostalgije spomnil obdobja, ko je skupaj z Meghan Markle snemal serijo Nepremagljivi dvojec. Zvezdnik omenjene serije je v podkastu Not Skinny But Not Fat z voditeljico Amando Hirsch razkril tudi nekaj podrobnosti sodelovanja s sedanjo ženo princa Harryja, ki je v seriji upodobila njegovo dekle.

Patrick J. Adams je spregovoril o sodelovanju z Meghan Markle. FOTO: Profimedia

44-letnik je povedal, da z Meghan po tem, ko je zapustila serijo, nista obdržala stikov, ga je pa nedavno presenetila s sporočilom, da je izvedela, da bosta s še eno nekdanjo soigralko, Sarah Rafferty, pripravljala skupni podkast, v katerem bosta skupaj z gosti ponovno gledala serijo. "Poslala mi je sporočilo, da je slišala, da bova snemala podkast, in sporočila, da je zelo navdušena ter ponudila svojo pomoč, če bi jo potrebovala," je povedal in dodal, da je lepo, da jih še vedno podpira in da so v prijateljskih odnosih po vseh teh letih.

Adams je pripomnil, da se je njeno življenje od takrat zelo spremenilo. "To, kar je ona preživela, je noro!" je dejal in priznal, da se sicer še vedno počuti zaščitniško do nje. Markle se je s princem Harryjem začela sestajati, ko je še igrala v seriji, poročila pa sta se leta 2018. Na kraljevo poroko je bil skupaj s soigralci povabljen tudi Adams, ki mu je iz časa skupnih snemanj najbolj ostalo v spominu Meghanino zavijanje z očmi.

Patrick J. Adams in Meghan Markle v seriji Nepremagljivi dvojec. FOTO: Profimedia