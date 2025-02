Patrick Schwarzenegger o nepotizmu: To je frustrirajoče

Patrick Schwarzenegger je spregovoril o kritikah na račun nepotizma, s katerimi se mora soočati po tem, ko je dobil vlogo v eni najbolj uspešnih serij zadnjih let. 31-letnik, čigar oče je nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger , ki je najbolj znan kot glavni igralec franšize Terminator , je zaigral v tretji sezoni Belega lotosa, v intervjuju za Sunday Times pa je poudaril, da se ti isti ljudje ne zavedajo, da je desetletje preživel na tečajih igralstva in trdo delal za svoj uspeh.

"Vem, da obstajajo ljudje, ki menijo, da sem to vlogo dobil le zaradi očeta," je povedal igralec, ki je dodal, da se ti isti ljudje, ki kritizirajo njegov uspeh, ne zavedajo, da je preživel 10 let na tečajih igralstva in več ur preživel tako, da je študiral svoje like in doživel na stotine zavrnitev na avdicijah, ki se jih je moral udeležiti.

"Seveda je frustrirajoče, ko te uvrstijo v nek predalček, ti pa si želiš, da ne bi imel svojega priimka. A to je le trenutek, svojega življenja ne bi nikoli zamenjal. Imam veliko srečo, da živim to svoje življenje in imam starše, ki so mi privzgojili te vrline in lekcije, ki sem jih doživel," je dodal igralec, ki je nastopil še v serijah Scream Queens, Stopnišče in American Sports Story: Aaron Hernandez.