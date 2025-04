'Elton John mi nikoli ni vrnil plastičnih posodic za shranjevanje hrane'

Zatem je Eltona in njegove prijatelje pogosto povabila v svoje stanovanje, kjer je živela še s tremi sostanovalkami. Kot se je spomnila v pogovoru, je kuhala za vse zbrane, ostanke pa jim je zapakirala v plastične posodice za hrano. "Moje posodice so zame zelo pomembne. Ne delim jih. Pa tudi nakupovalne vrečke so mi pomembne. V posodicah sem jim dala hrano, da so jo lahko odnesli domov, a mi jih nikoli niso vrnili," je še dejala LaBelle.

Pozneje je glasbenika opozorila, da si želi, da ji vrne posodice. A LaBelle ni vedela, da je Elton John tedaj že zaslovel. Glasbenik jo je zato povabil na enega od svojih koncertov. Zvezdnika sta sicer v karieri pozneje večkrat sodelovala – med drugim je nastopila na njegovem albumu, izdanem leta 2005, skupaj pa sta se predstavila tudi na koncertu v Las Vegasu.