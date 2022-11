Patti Smith uporablja Instagram, da se čuti kot del skupnosti

Patti Smith , ki je pravkar izdala svojo novo knjigo, ki nosi naslov A Book of Days , je v nedavnem intervjuju za The Guardian spregovorila tudi o uporabi družbenega omrežja Instagram. Zvezdnica je svoj račun ustvarila leta 2018, uporabo pa ji je predstavila kar njena hči Jesse .

"Rekla mi je, da s tem, ko nisem na Instagramu, dajem prosto pot vsiljivcem, ki se izdajajo in nagovarjajo ljudi v mojem imenu. Takrat sem jo vprašala, kaj lahko sama naredim glede tega," je pripovedovala 75-letna pevka. Kot je še razkrila, ji je hčerka takrat odprla račun in omogočila prepoznavo. Odkar se je pred štirimi leti pridružila omrežju, je pridobila milijon sledilcev.

Prav Instagram je bil navdih za njeno novo knjigo, v kateri je vključenih tudi 366 fotografij iz njenega življenja in s turnej iz obdobja enega leta. Zvezdnica je ob tej priložnosti delila tudi svoje mnenje o stanju modernega sveta: "Danes sem se ob štirih zjutraj nenadoma zbudila, razmišljala pa sem o ženskah v Iranu in o svoji hčerki. Moje misli so bile povsod. Ponoči se kar naprej zbujam. Del mene se ves čas zaveda dogajanja v Ukrajini, grožnje uporabe jedrskega orožja, podnebne krize, uničenja dela Floride," je naštevala pevka.

"Vse te stvari imam ves čas v mislih. Nemočni smo pri tem, da bi poskrbeli za vse, a skušam imeti v mislih vse te ljudi, prav tako kot skušam ohranjati spomin na mrtve," je še nadaljevala in zaključila: "Mislim na mamo in očeta. Ne morem pomagati ženskam v Jemnu, ki gledajo svoje otroke, ki umirajo od lakote. Lahko jim pošljem le ljubezen. Kot posameznica moram nadaljevati svoje delo in najti način, kako uravnovesiti naš svet z lastnim optimizmom, veseljem in obveznostmi. Vse to je vedno v mojih mislih in je zelo zapleteno."