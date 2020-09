Pau Gasol prvo hčer poimenoval po Gianni Bryant

Pau Gasol , ki je med leti 2008 in 2014 igral tudi pri losangeleških Lakersih, je na Instagramu sporočil lepo novico, da je postal očka. Z ženo Catherine McDonnell sta se razveselila deklice, ki bo nosila prav posebno ime. Športnik je namreč izdal, da sta s soprogo deklico poimenovala po Gianni Bryant , ki je umrla v tragični helikopterski nesreči, v kateri je januarja letos življenje izgubil tudi legendarni košarkar Kobe Bryant.

Ob fotografiji z dojenčico je zapisal: ''Naša malčica je končno prišla na svet. Porod je potekal odlično in ne bi mogla biti srečnejša.''Deklici, ki je na svet prišla pred nekaj dnevi, sta starša izbrala ime s pomenom: ''Elisabet Gianna Gasol, zelo pomenljivo ime za najino lepo hči.''Catherine je razkrila, da se je dojenčica rodila 10. septembra, ki družini predstavla pomemben datum:''Hitro in z lahkoto je prišla na svet na zelo poseben dan, njena prababica Elizabeth je praznovala stoti rojstni dan, to pa je hkrati druga obletnica najine zaroke.''Dodala je, da sta popolnoma zaljubljena v njuno sladko Ellie.