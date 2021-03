Paul McCartney bo izdal knjigo z vegetarijanskimi recepti pokojne žene

Paul McCartney bo izdal kuharsko knjigo, v kateri bo zbral vegetarijanske recepte svojo pokojne žene Linde McCartney. Glasbenik je na Instagramu spomnil, da je Linda tlakovala pot vegetarijanstvu in osveščala o njegovem pomenu že leta, preden so ljudje dojeli pomen skrbi za zdravje, za okoljevarstveno problematiko in za zaščito živali.

Knjiga z naslovom Linda McCartney's Family Kitchen, ki v podnaslovu napoveduje devetdeset na rastlinah temelječih receptov, ki bodo pomagali rešiti svet in nahraniti dušo, bo izšla konec junija. Paul McCartney in žena Linda McCartney, ki je umrla aprila 1998. Po besedah Paula McCartneyjabo knjiga ob okusnih in zdravih receptih vključevala tudi družinske fotografije in zgodbe. Objavi na omrežju Instagram je 78-letni glasbenik dodal še fotografijo, na katerih je s hčerama. 51-letno Mary ter 49-letno Stello, ki sta prav tako sodelovali pri projektu. Nekdanji Beatle se je z ameriško fotografinjo Lindo Eastman poročil leta 1969 v Londonu. Linda se je nato uveljavila tudi kot avtorica vegetarijanskih kuharskih knjig in s prodajo vegetarijanske hrane, nasprotovala je mesni industriji in bila aktivna borka za pravice živali. Svojo izbiro za vegetarijanstvo je utemeljila z besedami:"Če bi imele klavnice zidove, bi bili vsi vegetarijanci." Po skoraj 30 letih poroke z znanim glasbenikom je Linda McCartney umrla zaradi raka, stara zgolj 56 let. McCartney se je zavezal, da bo po ženini smrti nadaljeval z njeno linijo vegetarijanske prehrane in negoval njeno zapuščino. S hčerkama je leta 2009 denimo zagnal kampanjo brezmesnih ponedeljkov, ki so ji leta 2016 dodali tudi kuharico z idejami za popestritev tega brezmesnega dne.