Paul McCartney je Bruceu Springsteenu podelil prestižno nagrado

Včeraj je 81-letni Paul McCartney 74-letnemu Bruceu Springsteenu podelil prestižno nagrado za pisca pesmi na podelitvi nagrad Ivor Novello 2024 v Londonu – in se ni zadržal pri norčevanju iz svojega dolgoletnega prijatelja. "Poznan je kot ameriški delavec, a priznava, da ni delal niti dneva v življenju. Res je," je dejal zvezdnik Beatlov v videoposnetku, ki ga je delil na družbenem omrežju. Springsteen je postal prvi mednarodni tekstopisec, ki je bil sprejet v štipendijo Akademije v njeni 80-letni zgodovini, kot piše na spletni strani Akademije Ivors, pri čemer je nagrada "najvišja čast, ki jo podeljuje organizacija" . Prejšnji zmagovalci so Adele , Sting , Amy Winehouse , John Lennon , Kate Bush in Paul McCartney .

Vztrajal je, da nikoli ni razmišljal o odpovedi koncerta, in nadaljeval: "Sinoči smo prišli ven in sem si rekel, 'Kakšno je to vreme? Močan dež, veter buči," je dejal BBC-ju. "Toda ko sem stal v dežju, sem ugotovil: To so moji ljudje," je dodal izvajalec hitov. Springsteen se je tudi spomnil, da se je leta 1975 prvič odpravil v London, in priznal, da zdaj Združeno kraljestvo šteje za drugi dom.

Vendar sprva ni bil v celoti predan. "Hrana na letalu ni bila tako odlična in moja prva misel, ko smo pristali na Heathrowu, je bila: 'Kje so vsi cheeseburgerji?'" se je pošalil glasbenik. "Cheeseburgerje so skrili ali nadomestili z nečim, kar se imenuje riba in krompirček. Bilo je nekoliko zaskrbljujoče," je dodal in nadaljeval: "Nato je bila naša naslednja postaja Hammersmith Odeon, kjer me je pozdravil ogromen napis, ki je oznanjal: 'London je končno pripravljen na Brucea Springsteena' in vse, kar sem pomislil, je bilo:" Če London ni pripravljen na cheeseburger, morda niso pripravljeni name! "