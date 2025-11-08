Paul McCartney o najtežjih trenutkih svojega življenja: tožba proti Beatlom

Paul McCartney bo za vedno najbolj znan kot član skupine The Beatles , a pravi oboževalci vedo, da je imel dolgo kariero tudi s svojo drugo skupino Wings , potem ko se je legendarna zasedba razšla leta 1970.

Nastanek in konec skupine Wings je zdaj dokumentiran v njegovi novi knjigi Wings: The Story of a Band on the Run, ki vključuje intervjuje s člani nekdanje skupine in McCartneyjevo družino. "Pri Wings se je zdelo, kot da smo dosegli nemogoče," je Paul pojasnil v novi knjigi.

Rock skupina Wings je pred svojim zadnjim koncertom decembra 1979 izdala sedem studijskih albumov. Čeprav je McCartney kasneje nadaljeval s samostojnimi nastopi in v naslednjih letih izdal še veliko več albumov, pesmi nekdanje skupine še vedno vključuje v svoje nastope.

V knjigi pa je spregovoril tudi o razhodu z Beatli. Ko je aprila 1970 napovedal svoj prvi samostojni album, je v sporočilu za javnost dejal, da ne namerava več sodelovati z njimi. Decembra istega leta je tožil člane izjemno uspešne skupine – Lennona, Georgea Harrisona in Ringa Starra – ter njihovega menedžerja Allena Kleina, da bi uradno razdrl njihovo partnerstvo.

"Še danes je to ena najtežjih odločitev, kar sem jih moral sprejeti: Ali lahko res tožim Beatle? To so bili moji prijatelji iz otroštva", je zapisal v knjigi in dodal: "Res je bilo grozno za dušo, ker počneš vse te stvari, ki jih ne bi nikoli storil, v milijon letih, ampak moraš, da bi si pridobil svobodo."