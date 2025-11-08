Svetli način
Tuja scena

Paul McCartney o najtežjih trenutkih svojega življenja: tožba proti Beatlom

Los Angeles, 08. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
2

Legenda glasbe Paul McCartney se v svoji novi knjigi dotika tako uspešne kariere s skupino Wings kot tudi bolečega obdobja razpada Beatlov. Priznava, da je tožba proti prijateljem iz otroštva predstavljala eno izmed njegovih najtežjih življenjskih odločitev, a je bila hkrati nujna za njegovo svobodo.

Paul McCartney bo za vedno najbolj znan kot član skupine The Beatles, a pravi oboževalci vedo, da je imel dolgo kariero tudi s svojo drugo skupino Wings, potem ko se je legendarna zasedba razšla leta 1970.

Paul McCartney
Paul McCartney FOTO: Profimedia

Nastanek in konec skupine Wings je zdaj dokumentiran v njegovi novi knjigi Wings: The Story of a Band on the Run, ki vključuje intervjuje s člani nekdanje skupine in McCartneyjevo družino. "Pri Wings se je zdelo, kot da smo dosegli nemogoče," je Paul pojasnil v novi knjigi.

Rock skupina Wings je pred svojim zadnjim koncertom decembra 1979 izdala sedem studijskih albumov. Čeprav je McCartney kasneje nadaljeval s samostojnimi nastopi in v naslednjih letih izdal še veliko več albumov, pesmi nekdanje skupine še vedno vključuje v svoje nastope.

V knjigi pa je spregovoril tudi o razhodu z Beatli. Ko je aprila 1970 napovedal svoj prvi samostojni album, je v sporočilu za javnost dejal, da ne namerava več sodelovati z njimi. Decembra istega leta je tožil člane izjemno uspešne skupine – Lennona, Georgea Harrisona in Ringa Starra – ter njihovega menedžerja Allena Kleina, da bi uradno razdrl njihovo partnerstvo.

"Še danes je to ena najtežjih odločitev, kar sem jih moral sprejeti: Ali lahko res tožim Beatle? To so bili moji prijatelji iz otroštva", je zapisal v knjigi in dodal: "Res je bilo grozno za dušo, ker počneš vse te stvari, ki jih ne bi nikoli storil, v milijon letih, ampak moraš, da bi si pridobil svobodo."

Paul McCartney knjiga The Beatles Wings glasba
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1975b
08. 11. 2025 09.07
Tožiti svoje prijatelje zaradi denarja? Kakšne svobode...nehaj no! Poden od podna! Itak pa do k..ca poje..lp.
ODGOVORI
0 0
Betuul
08. 11. 2025 08.42
+1
Paul mc Cartney ! Ko postanemo visoki starostniki ; smo demenrni ipd! Ali pa blodnjavi za preteklost; tako kot se dogaja vsem v takem obdobju! Eni postanejo celo nevarno napadalni in oblastni in celo pohlepni po ozemlju! Nekaj tega se dogaja v tebi ! Mi občudujemo the Beatle s’ takšne kot so bili ! Ne metati zdaj črne sence na njih, da bi bil ti ekstra!
ODGOVORI
1 0
