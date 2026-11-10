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Paul McCartney postal milijarder: pred njim le še Jay-Z in Taylor Swift

Los Angeles, 10. 11. 2026 18.44 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Paul McCartney

Revija Forbes je premoženje legendarnega glasbenika Paula McCartneyja ocenila na 1,4 milijarde dolarjev (1,25 milijarde evrov). S tem se je nekdanji član zasedbe The Beatles uvrstil na tretje mesto najbogatejših glasbenikov na svetu, takoj za Jay-Z-jem in Taylor Swift.

Nekdanji član legendarne glasbene skupine The Beatles, Paul McCartney, je uradno prestopil prag milijarderjev, kar predstavlja pomemben finančni mejnik v njegovi več kot šest desetletij trajajoči karieri. Ugledna finančna revija Forbes je namreč premoženje 84-letnega britanskega glasbenika ocenila na 1,4 milijarde ameriških dolarjev (1,25 milijarde evrov). S tem izjemnim zneskom se je McCartney zavihtel na visoko tretje mesto lestvice najbogatejših glasbenikov na svetu. Pred njim se trenutno nahajata le ameriški raper in poslovnež Jay-Z, čigar premoženje je ocenjeno na 2,5 milijarde evrov, ter globalna pop ikona Taylor Swift, ki razpolaga z 1,8 milijarde evrov. Z izjemnim vzponom je britanski glasbenik na lestvici prehitel številna druga uspešna imena sodobne glasbene industrije, med katerimi so Beyoncé, Rihanna in Dr. Dre.

Jay-Z in Beyonce
Jay-Z in Beyonce
FOTO: Profimedia

Po analizi omenjene revije glavnino McCartneyjevega premoženja predstavlja njegov obsežen katalog glasbenih in založniških pravic, ki jih upravlja prek svojega krovnega podjetja MPL Communications. To družbo je glasbenik ustanovil že leta 1969, tik pred razpadom skupine The Beatles, z namenom učinkovitega upravljanja lastnega solo založništva in originalnih posnetkov. Skozi desetletja pa je McCartney izkazal izjemno poslovno žilico in prek tega podjetja odkupil avtorske pravice številnih drugih legendarnih izvajalcev. Med drugim je postal lastnik kataloga pionirja rokenrola Buddyja Hollyja, obsežnih partitur z Broadwaya ter klasičnih božičnih standardov, kot je It's Beginning To Look A Lot Like Christmas. Po poročanju revije People to v praksi pomeni, da McCartney prejme licenčnino vsakič, ko na primer nekdo na pretočnih platformah predvaja omenjeno skladbo ali ko katera koli srednješolska gledališka skupina na oder postavi priljubljeni muzikal Briljantina (Grease).

Poleg samostojnega založniškega imperija pomemben steber njegovega finančnega uspeha še vedno predstavlja zapuščina skupine The Beatles. Več kot šestdeset let po tem, ko se je slavna četverica prvič zbrala v Liverpoolu, McCartney še vedno prejema 25 odstotkov vseh prihodkov krovnega podjetja članov zasedbe, imenovanega Apple Corps.

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Kljub svojim častitljivim letom pa Paul nikakor ne počiva na lovorikah, temveč še vedno polni svetovne stadione. Med letoma 2022 in 2025 je na svoji turneji Got Back odigral kar 79 koncertov in si s tem prislužil prav tako ogromno denarja. Julija je poskrbel za pravo senzacijo v dvorani Madison Square Garden, ko je na zvezdniški poroki Taylor Swift in Travisa Kelceja prvič po 60 letih zaigral legendarno I Want to Hold Your Hand. Ko ne ustvarja glasbene zgodovine, pa svoje milijone pametno vlaga v luksuzne nepremičnine in neprecenljive umetnine mojstrov, kot so dela Picassa.

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Paul McCartney milijarder Forbes The Beatles premoženje

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