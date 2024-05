Paul McCartney postal prvi britanski glasbeni milijarder

Ob tem je poudaril, da se na tisoče britanskih gospodinjstev na nek način zanaša na najbogatejše Britance. "Morali bomo počakati in videti, ali smo dosegli vrhunec milijarderstva in kaj to pomeni za naše gospodarstvo," je dodal.

Podobno kot lani se je več znanih imen soočilo s "pomembnimi finančnimi ovirami", piše časnik. Zaradi težkega leta za družbo Virgin Money in vesoljski turizem Galactic je bogastvo Richarda Bransona padlo na 2,8 milijarde evrov – na raven iz leta 2000.

Jim Ratcliffe, ki je februarja kupil 27,7-odstotni delež v Manchester Unitedu, za katerega je odštel približno 1,5 milijarde evrov, je utrpel "precejšnje finančne izgube" in je bil med tistimi, ki so doživeli največjimi padec na seznamu bogatašev za leto 2024. Kljub temu ostaja med petimi najbogatejšimi posamezniki v Veliki Britaniji.

Med novinci na seznamu se je znašel Graham King, ki si je bogastvo pridobil s počitniškimi parki, dediščino in oddajanjem stanovanj prosilcem za azil za vlado. Na seznamu sta tudi Jon in Susie Seaton, par, ki je za svojo domačo kuhinjsko mizo v Sheffieldu ustanovil izobraževalno založbo Twinkl nato pa prodal delež. Med bogataši je tudi voznik F1 Lewis Hamilton.

"Morda so to težji časi za ustvarjanje bogastva, vendar The Sunday Times Rich List še naprej odkriva podjetnike, ki gradijo bogastvo na različne in pogosto presenetljive načine," je še povedal Watts in dodal: "Med letošnjimi novinci so ljudje, ki so zaslužili z umetno inteligenco in virtualnimi svetovi ter vodovodnimi potrebščinami in učnimi pripomočki."