Paul McCartney še eden v vrsti zvezdnikov, ki pozivajo k cepljenju

"Bodi kul. Cepi se," je ob fotografiji, pod katero se je tudi podpisal, zapisal Paul. 79-letni zvezdnik je že decembra, ko se je razširila novica o cepivu, dejal, da čuti veliko olajšanje in se bo ob prvi priložnosti tudi sam cepil. "Mislim, da bomo to premagali. Vem, da bomo to premagali, saj smo dobili odlično novico o cepivih. Cepil se bom takoj, ko bo to mogoče," je takrat povedal McCartney.