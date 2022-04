Paul McCartney se zavzema za ukinitev doplačila za rastlinsko mleko

"Pred kratkim sem izvedel, da je v Sturbucksu v Združenih državah Amerike za rastlinska mleka potrebno plačati doplačilo, medtem ko to ne velja za kravje mleko. To me preseneča, saj je v ostalih državah, kot sta Velika Britanija in Indija, cena enaka za obe vrsti mleka, zato prijazno naprošam, da se enakega načela držite tudi v ZDA," je zapisal Paul McCartney v pismu, ki ga je naslovil na direktorja Starbucksa. Prošnjo je napisal skupaj z organizacijo PETA, ki se bori za dobrobit živali, objavljena pa je bila na spletni strani Billboarda.