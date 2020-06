Paul McCartney: Za rojstni dan si želim mir na svetu, predvsem za živali

"Vse, kar si želim za svoj rojstni dan, je mir na svetu. Tudi za živali. Zato vas to leto vabim, da si ogledate video, ki sem ga posnel za PETO z naslovom Glass Walls. Tako smo ga poimenovali (steklene stene, op. a.), ker je imela klavnica steklena vrata. Kdo bi sploh hotel jesti meso?"

Svoje oboževalce in sledilce na družbenih omrežjih je prosil, da video čim večkrat delijo. Video je sicer že dosegel 20 milijonov ogledov."Če ste zaskrbljeni, da bi se iz klavnic širile različne bolezni, ali če se vam smilijo živali, ki čakajo na zakol, ali če vas skrbi prihodnost našega ozračja, delite video s svojimi prijatelji."

Lansko leto je Paul v sodelovanju s PETO izdal videospot za pesem Looking for Change(V iskanju sprememb, op. a.), ki jo je izdal leta 1993. "Iščem spremembe, ki bodo poskrbele, da živali ne bo več v različnih laboratorijih. Eksperimenti na živalih so nehumani. Takšni eksperimenti so kolosalni neuspeh in izguba časa ter denarja. Lahko smo in moramo biti boljši."