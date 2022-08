Paul McCartney žaluje za svakom: Bil je nepremagljiv

Legendarni Beatle žaluje za svakom Johnom, ki je v 84. letu starosti izgubil bitko z rakom. Z bratom njegove pokojne žene, ki je pred 24 leti prav tako umrla za rakom, je v petdesetih letih poznanstva spletel tesno prijateljstvo, z njim pa je sodeloval tudi poslovno, John je bil namreč njegov odvetnik.

Paul McCartney je na Instagramu objavil čustven zapis, v katerem je sporočil, da je umrl njegov svak John Eastman, brat njegove pokojne žene Linde Eastman McCartney. "Umrl je moj dragi svak John Eastman. Ker sva se poznala pred več kot 50 let, je to zelo žalostno obdobje zame in za najini družini. John je bil izjemen moški, eden izmed najbolj prijaznih in pametnih ljudi, ki sem jih imel v življenju srečo spoznati."

V nadaljevanju je povedal, da s pokojnim Johnom nista bila zgolj prijatelja, ampak sta sodelovala tudi poslovno. "Ne samo, da mi je kot moj odvetnik zelo veliko pomagal pri poslu, tudi kot prijatelja ga je bilo težko premagati. Njegov humor je bil prisoten pri vsem, kar je delal, neprimerljiva pa je bila tudi njegova predanost družini. Skupaj sva preživela toliko zabavnih trenutkov, ampak ko je prišel čas za resno delo, je bil nepremagljiv."

"Toliko več bi lahko povedal o njegovih neverjetnih kvalitetah, a z besedami je težko opisati njegovo veselje do življenja in našo naklonjenost temu izjemnemu človeku. Pogrešali ga bomo, a vedno bo ostal v srcih tistih, ki smo ga poznali in ga imeli radi. Se vidiva Johnny. Z ljubeznijo, Paul," je zapis zaključil britanski zvezdnik.

icon-expand Paul in Linda Mccartney, ki je pred 24 leti izgubila bitko z rakom. FOTO: Profimedia