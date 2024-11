Paul Mescal je tik po izidu Gladiatorja II že pripravljen na nadaljevanje

OGLAS

Igralec Paul Mescal je po izidu filma Gladiator II že pripravljen na nadaljevanje filmske uspešnice. 28-letnik je na zabavi po premieri Gladiatorja II razkril, da bi rad nosil meč in obul sandale še za tretji del zgodovinskega filma."Če bo Gladiator III, upam, da bom v njem," je dejal zvezdnik.

Film, v katerem med drugimi igrajo Denzel Washington, Pedro Pascal in Connie Nielsen, podrobneje spremlja Lucija, ki ga igra Paul. Lucij mora leta po tem, ko je bil priča smrti častitljivega junaka Maksima, ki ga je ubil njegov stric, prisilno vstopiti v Kolosej, potem ko njegov dom zavzamejo tiranski cesarji, ki zdaj Rim vodijo z železno roko. Z besom v srcu in s tveganjem za prihodnost cesarstva mora Lucij pogledati v svojo preteklost, da bi našel moč in čast ter vrnil slavo Rima njegovemu ljudstvu.

Na vprašanje, ali lahko poveže bes svojega lika s svojo karierno potjo, je Mescal dejal: "Mislim, da bes ni uporaben pri igralski karieri," in nadaljeval,"mislim, da sem ogromno podporo prejel v dramski šoli. Hodil sem v dramsko šolo, kjer se jim ni šlo za zlom igralcev. To je bila dramska šola, ki je nekako temeljila na ljubezni in podpori mladih. Tako zelo drugačna zgodba od Macrinusove, vendar mislim, da obstaja podobno sporočilo."