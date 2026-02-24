Naslovnica
Tuja scena

Paul Mescal zasačen: med podeljevanjem nagrad bafta brskal po telefonu

London, 24. 02. 2026 07.59 pred 42 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.A.
paul mescal

Med tako slavnostno podelitvijo, kot je podeljevanje nagrad bafta, se ne spodobi, da bi brskal po telefonu. Paul Mescal je morda ravno takrat dobil sila pomembno sporočilo ali klic. No, morda pa mu je bilo samo dolgčas. In če je upal, da nihče ne bo opazil, se je žal uštel, saj ga je opazil kar voditelj sam in pred vsemi povedal, da ga je zasačil na telefonu.

Paul Mescal se je na nedavni podelitvi nagrad bafta znašel v sila neprijetnem položaju. Med prireditvijo je morda dobil zelo pomembno sporočilo ali klic, morda pa se mu šale voditelja niso zdele smešne, zato je kar sam postal šala večera. Zvezdnik je bil namreč zasačen med brskanjem po telefonu.

Preberi še Film Ena bitka za drugo absolutni zmagovalec letošnjih baft

30-letnik se je podelitve udeležil kot glavni igralec filma Hamnet, nominiranega v 11 kategorijah, tudi za najboljši film. To je rekord, saj gre za prvi film s tolikšnim številom nominacij, ki ga je režirala ženska. Hamnet je sicer zgodovinska drama, v kateri se William Shakespeare in njegova žena spopadata z izgubo sina.

Razlagalnik

Nagrade BAFTA (British Academy Film Awards) so letne nagrade, ki jih podeljuje Britanska akademija za film in televizijo. Veljajo za britanski ekvivalent oskarjev in so ena najpomembnejših filmskih nagrad na svetu. Podeljujejo jih od leta 1949 za izjemne dosežke v filmu in televiziji, tako britanskih kot mednarodnih ustvarjalcev.

Paul Mescal je irski igralec, ki je zaslovel z vlogo Connella Waldrona v televizijski seriji 'Normalni ljudje' (Normal People) iz leta 2020, za katero je bil nominiran za emmyja in zlati globus. Pred tem je igral v gledališču, med drugim v vlogi z naslovom v predstavi 'Uboj kita' (The Great Gatsby) in kot Stanley Kowalski v 'Tramvaju Poželenje' (A Streetcar Named Desire) v West Endu. Njegov filmarski prvenec je bil v filmu 'Zelo dobra dekleta' (The Deceived), sledili pa so filmi, kot so 'Nihče ne bo pobegnil' (The Lost Daughter) in 'Gospodje' (God's Creatures).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
paul mescal bafte telefon podelitev nagrade

Amor Fati
24. 02. 2026 08.41
Kaj niso kao Brada Pitta ujeli medtem, ko je kao jedel čips? 🤣
Odgovori
0 0
Polde1
24. 02. 2026 08.30
Vsaj eden , ki pokaže kakšen dolgčas in pumpanje egotov so te podelitve.
Odgovori
0 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
