Paul Mescal zasačen: med podeljevanjem nagrad bafta brskal po telefonu

Paul Mescal se je na nedavni podelitvi nagrad bafta znašel v sila neprijetnem položaju. Med prireditvijo je morda dobil zelo pomembno sporočilo ali klic, morda pa se mu šale voditelja niso zdele smešne, zato je kar sam postal šala večera. Zvezdnik je bil namreč zasačen med brskanjem po telefonu.
Mladega igralca je 'med zločinom' ujel kar voditelj dogodka Alan Cumming sam. Odločil se je, da ga bo prijazno opomnil, da program teče dalje, a je to storil kar pred polno dvorano zelo pomembnih gostov. "Oh, on je na telefonu," je šaljivo dejal, ob tem pa se je Mescal zdrznil in pogledal proti voditelju. Ko je ugotovil, da je bil zasačen, se je le nasmejal in se prijel za glavo. Voditeljev komentar in igralčeva reakcija sta v dvorani povzročila salve smeha.
30-letnik se je podelitve udeležil kot glavni igralec filma Hamnet, nominiranega v 11 kategorijah, tudi za najboljši film. To je rekord, saj gre za prvi film s tolikšnim številom nominacij, ki ga je režirala ženska. Hamnet je sicer zgodovinska drama, v kateri se William Shakespeare in njegova žena spopadata z izgubo sina.
Nagrade BAFTA (British Academy Film Awards) so letne nagrade, ki jih podeljuje Britanska akademija za film in televizijo. Veljajo za britanski ekvivalent oskarjev in so ena najpomembnejših filmskih nagrad na svetu. Podeljujejo jih od leta 1949 za izjemne dosežke v filmu in televiziji, tako britanskih kot mednarodnih ustvarjalcev.
Paul Mescal je irski igralec, ki je zaslovel z vlogo Connella Waldrona v televizijski seriji 'Normalni ljudje' (Normal People) iz leta 2020, za katero je bil nominiran za emmyja in zlati globus. Pred tem je igral v gledališču, med drugim v vlogi z naslovom v predstavi 'Uboj kita' (The Great Gatsby) in kot Stanley Kowalski v 'Tramvaju Poželenje' (A Streetcar Named Desire) v West Endu. Njegov filmarski prvenec je bil v filmu 'Zelo dobra dekleta' (The Deceived), sledili pa so filmi, kot so 'Nihče ne bo pobegnil' (The Lost Daughter) in 'Gospodje' (God's Creatures).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.