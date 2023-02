Paul Rudd o skrivnosti za mladosten videz: Najbolj pomembno je spanje

Paul Rudd je v enem izmed zadnjih intervjujev za revijo Men's Health razkril skrivnost svojega mladostnega videza. "Najbolj pomembno je spanje," je poudaril igralec, ki je bil leta 2021 izbran za najbolj seksi moškega na svetu. "Vsako noč spim osem ur. Ljudje me sprašujejo, kaj jem, kaj pijem, če jem ogljikove hidrate in če se kdaj pregrešim. A najpomembnejši del moje rutine je spanje," je zatrdil igralec.

Eden izmed razlogov, da je v svoje življenje vpeljal rutino vsakodnevnih jutranjih kardio treningov, je tudi omenjena vloga. Za pripravo na vlogo je moral namreč najeti osebne trenerje in opustiti sladkor. "Toliko sem se naučil o tem, kako se moje telo odziva na hrano, kako se odziva na vadbo in kje sem najsrečnejši ter kako močno to vpliva name psihično ... Če sem v tej obleki, tečem naokoli in se igram lik, ki naj bi bil superjunak, se enostavno počutim bolje. In manj se počutim kot slepar," je dejal.