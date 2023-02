Paul Rudd o svojih otrocih: Zanju sem le oče, ne Ant-Man

Igralec Paul Rudd, ki je pred kratkim predstavil svoj najnovejši film, nadaljevanje Marvelove franšize Ant-Man and the Wasp: Quantumania, je razkril, da ga njegova otroka ne vidita kot super junaka. Kot pravi, je za njiju le oče in da jima ni mar, da je eden najbolj priljubljenih filmskih junakov. 17-letni Jack in 13-letna Darby svojega očeta nista spremljala na nedavni premieri, medtem ko mu je žena Julie Yaeger delala družbo na rdeči preprogi v Los Angelesu.

"Za moja otroka sem samo oče. Zanju nisem ne Ant-Man ne super junak. Ni jima mar in prav je tako," je za revijo People razkril Paul Rudd. Igralec, ki se je pred kratkim mudil na premieri svojega novega filma Ant-Man and the Wasp: Quantumania v Los Angelesu, je priljubljenega junaka začel igrati skoraj 10 let nazaj. icon-expand Zvezdnika je na premieri spremljala žena Julia Yaeger. FOTO: Profimedia 53-letni zvezdnik ima s scenaristko in producentko Julio Yaeger dva otroka, 17-letnega Jacka in 13-letno Darby, ki ga na premieri nista spremljala, medtem ko mu je žena delala družbo na rdeči preprogi v Regency Village Theatru. Rudd je nosil obleko z modro kravato, medtem ko je Yaegerjeva nosila črno žametno obleko. icon-expand Igralec v glavni vlogi Ant-Mana nastopa že skoraj 10 let. FOTO: Profimedia Paul, ki je bil leta 2021 izbran za najbolj seksi moškega na svetu, v filmu igra Scoota Langa, vloga super junaka pa mu je močno spremenila življenje. "Moral sem iti v veliko različnih držav. Spoznal sem veliko ljudi, ki jih nikoli ne bi srečal in biti del nečesa, kar ima tako velik svetovni interes, je bila neverjetna izkušnja," je povedal o vlogi. PREBERI ŠE Paul Rudd o vlogi Ant-Mana: Garal sem, da sem se vrnil v formo Omenjeni film nadaljuje zgodbo prvega in drugega dela o Ant-Manu Marvelove franšize, ki sta izšli leta 2015 in 2018. Pred kratkim je priznal, da se je bilo za vlogo v zadnjem filmu zelo težko spraviti v formo. "Zelo sem garal, da sem se vrnil v formo za Quantumanio. Spoznal sem, da je bilo takrat res veliko težje, kot je bilo za prejšnji film Ant-Mana. Bil sem v slabši telesni pripravljenosti, kot sem bil v preteklosti. Moja oblačila so nenadoma postala tesna, sam pri sebi pa sem razmišljal o tem, kako bedno je, da na morem zlesti v hlače," je bil odkrit igralec v intervjuju za Men's Health.