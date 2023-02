Paul Rudd o vlogi Ant-Mana: Garal sem, da sem se vrnil v formo

Igralec Paul Rudd je priznal, da se mu je bilo težko vrniti v boljšo fizično pripravljenost za vlogo Ant-Mana, kot kadar je to počel v preteklosti. 53-letnik, ki bo meseca marca na naslovnici revije Men's Health, je v intervjuju za to publikacijo dejal, da se mu je bilo tokrat veliko težje vrniti v formo, kot mu je bilo ob snemanju zadnjega filma.

icon-expand Paul Rudd se vrača v vlogi Ant-Mana, zanj pa je moral najprej priti nazaj v boljšo fizično pripravljenost. FOTO: Profimeda

"Zelo sem garal, da sem se vrnil v formo za Quantumanio. Spoznal sem, da je bilo takrat res veliko težje kot je to bilo za prejšnji film Ant-Mana. Bil sem v slabši telesni pripravljenosti kot sem bil v preteklosti. Moja oblačila so nenadoma postala tesna, sam pri sebi pa sem razmišljal o tem, kako bedno je, da na morem zlesti v hlače," je bil odkrit igralec. "Prav zato sem si rekel, da verjetno ne bo nič huje, če pojem še nekaj piškotov. Bil sem razdražljiv in nesamozavesten. Preprosto nisem bil dobre volje. Zaradi tega sem se sekiral," je še dodal in se hkrati pohvalil, da mu je uspelo s predanostjo in trdim delom priti nazaj na svojo idealno težo in oblikovati postavo.

"Lahko sem oseba, ki je zelo skoncentrirana, če imam cilj. Ko snemam enega teh filmov in vem, da bom moral čez štiri mesece posneti prizor brez majice, sem lahko zelo predan treningu," je še razložil in dodal: "V vsem tem pa moram najti tudi nekaj veselja. Lahko se držim diete in redno telovadim, pa bom na koncu še vedno videti slabše kot večina ostalih Maščevalcev." Rudd, ki ga je revija People leta 2021 razglasila za najbolj seksi moškega leta, pa se je pošalil tudi na svoj račun in prizore, ki jih je v preteklosti posnel pomanjkljivo oblečen: "Vsak prizor, kjer sem bil brez majice, sem posnel v sklopu komedije, v filmih o superjunakih pa se teh nisem snemal."