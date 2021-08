Paul Rudd z novo fotografijo dokazuje, da se ne stara

"Videti je mlajši kot Dan, ki je 15 let mlajši," so se glasili komentarji pod sliko. Za očeta dveh otrok so se številni spraševali, ali gre morda za starejšo sliko, a je lastnica restavracije, Asma Khan, potrdila, da gre za svežo fotografijo: "Paul Rudd se je vrnil v restavracijo in s seboj pripeljal čudovitega Dana Levyja."