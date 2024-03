Paul Simon si želi nastopati kljub izgubi sluha

"Moj sluh se je povrnil do te mere, da mi je prijetno peti in igrati kitaro, ter nekaj drugih inštrumentov. Svoj glas lahko slišim tako, kot si ga želim. Toda če je prisoten boben ali električna kitara, je preglasno in ne slišim več svojega glasu."

"Naslednji mesec bom poskusil opraviti vajo s celotnim ansamblom 'Seven Psalms' in preveril, ali lahko pridem skozi." V intervjuju je še dodal "Optimističen sem, da zmorem."

Ameriški glasbenik, ki je zaslovel v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je s prijateljem iz otroštva Artom Garfunklom nanizal uspešnice, kot so Mrs. Robinson, The Sound of Silence in The Boxer. Kasneje je bil uspešen tudi na samostojni poti, za svoje delo pa je prejel vrsto nagrad, med njimi kar 12 grammyjev.