Paula Abdul in Nigel Lythgoe poravnala tožbo.

Glasbenica je sedaj, skoraj leto po prvotnih obtožbah, vložila obvestilo o poravnavi primera na višjem sodišču v Los Angelesu. "Hvaležna sem, da se je to poglavje uspešno zaključilo in je zdaj nekaj, kar lahko pustim za sabo," pa je dejala v izjavi za javnost. "To je bila dolga in trdo bojevana osebna bitka. Upam, da bo moja izkušnja lahko navdihnila druge ženske, ki se soočajo s podobnimi težavami, da premagajo lastne izzive z dostojanstvom in spoštovanjem, da bodo tudi one lahko obrnile stran in začele novo poglavje svojega življenja." Obvestilo o poravnavi mora sedaj potrditi še sodnik.