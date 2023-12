Paula Abdul znanega producenta obtožila spolnega napada

V tožbi je navedeno, da je "Lythgoe Abdulovo potisnil ob steno, nato pa zgrabil njene genitalije in prsi ter ji začel potiskati svoj jezik v grlo." Glasbenica naj bi to skušala preprečiti in ga odriniti s sebe, ko pa so se vrata dvigala odprla, "je pobegnila iz dvigala v njeno hotelsko sobo in v solzah hitro poklical enega od svojih predstavnikov in ga obvestila o napadu."

To naj ne bi bil osamljeni primer. Glasbenica namreč v tožbi trdi, da se je podoben incident zgodil med snemanjem oddaje So You Think You Can Dance. V sodnih dokumentih navaja, da jo je 74-letni Lythgoe povabil k sebi domov na večerjo, vabilo pa, da je sprejela, ker je verjela, da gre za službeno povabilo. "Proti koncu večera se je Lythgoe prisilil na Abdulovo, medtem ko je ona sedela na njegovem kavču, in jo poskušal poljubiti, medtem ko je razglašal, da bosta odličen, močan par." Tudi takrat naj bi glasbenica producenta odrinile od sebe in mu pojasnila, da ni zainteresirana.

Sodni dokumenti navajajo, da naj bi bila zvezdnica priča še enemu spolnemu napadu producenta, tokrat na eno izmed njenih pomočnic v zaodrju snemanja tekmovalnega šova. Producent naj bi jo brez privolitve začel otipavati.

Paula Abdul je v tožbi pojasnila, da se je zaradi strahu pred maščevanjem svojega nekdanjega šefa odločila, da ne bo spregovorila. "Abdulova je dolga leta molčala o spolnih napadih in nadlegovanju, ki jih je doživela zaradi Lythgoeja, ker se je bala, da bi spregovorila proti enemu najbolj znanih producentov televizijskih tekmovalnih oddaj, ki bi zlahka uničil njeno kariero televizijske osebnosti." K molku se je zavezala tudi zaradi vzorcev, ki jim je bila priča v industriji, ki "ščiti vplivne moške in pogosto utiša žrtve spolnega nadlegovanja".

Lythgoe naj bi se zavedal svojega neprimernega in celo kaznivega ravnanja. Po besedah glasbenice naj bi se nekoč celo šalil, da bi morala praznovati, ker je od napada minilo sedem let in je zadeva v očeh zakona zastarala. "Lythgoe je jasno vedel, da njegovi napadi na Abdulovo niso bili samo napačni, ampak da je imel moč, da jo utiša."

Nigel Lythgoe se na obtožbe še ni odzval.