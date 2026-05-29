Paulina Porizkova bo le nekaj dni pred poroko ostala brez stanovanja

Paulina Porizkova bo le nekaj dni pred poroko z zaročencem Jeffom Greensteinom ostala brez stanovanja. 61-letna nekdanja manekenka, ki bo pred oltar stopila v Italiji, je v podkastu, ki ga vodi skupaj z bodočim možem, dejala, da se je lastnik stanovanja, v katerem živi od leta 2021, naenkrat odločil, da ji ne bo podaljšal najemne pogodbe.

Paulina Porizkova z zaročencem FOTO: Profimedia

"Ne glede na to, kako dobra podnajemnica sem bila zadnjih šest let, nama ni želel podaljšati pogodbe za najem, čeprav sem ga prosila in rotila. Štiri dni pred poroko v Italiji se morava tako izseliti. Ni idealno. Oba sva stara čez 60 let in morava začeti znova," je dejala.

"Izseliti se morava iz stanovanja, ki ga imam zelo rada, v katerem sem se počutila varno in čutim, da sem na nek način dozorela kot ženska," je povedala in dodala, da imata z zaročencem še vedno nekaj možnosti, kje bosta bivala. "Imava privilegij, da imava več možnosti. Sem solastnica hiše na podeželju, ki jo delim s sinovoma, a je oddaljena od New Yorka. Lahko pa se preseliva v Jeffovo hišo v Los Angeles, ki jo sicer prodajava, a do prodaje lahko bivava tam. Ne smeva se pritoževati, čeprav nama situacija ni najbolj po godu," je priznala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Nisva si predstavljala, da bo tako. Nisva načrtovala, da naju bo nekdo nagnal iz stanovanja štiri dni pred poroko in se ne bova imela v New Yorku kam vrniti," pa je pristavil zvezdničin zaročenec. Da se ju je lastnikova odločitev zelo dotaknila, sta zapisala tudi v skupni izjavi na družbenem omrežju, kjer sta ga označila za človeka brez empatije. Manekenka in producent sta se zaročila julija lani, po dveh letih zveze. Porizkova je bila pred tem poročena s pevcem skupine Cars, Ricom Ocaskom, s katerim sta se po 28 letih zakona razšla leta 2018.