Paulina Porizkova in Aaron Sorkin uradno par na rdeči preprogi

Paulina Porizkova in Aaron Sorkin sta se na rdeči preprogi oskarjev pojavila prvič skupaj v javnosti. Čeprav so govorice o tem, da se supermodel in režiser že nekaj časa sestajata, krožile že pred prireditvijo. Med tem, ko so bili to prvi oskarji za Porizkovo, pa je bil Sorkin, ki je pred leti že prejel svoj zlati kipec, letos znova med nominiranci.