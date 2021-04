Paulina Porizkova in režiser Aaron Sorkin se bosta skupaj udeležila podelitve oskarjev

Supermodel Paulina Porizkova in z oskarjem nagrajeni režiser Aaron Sorkin naj bi bila nov par. Kot je povedal nek vir blizu para, naj bi se Sorkin in Porizkova sestajala že nekaj mesecev, skupaj pa se nameravata sprehoditi po rdeči preprogi na letošnji prireditvi ob podelitvi oskarjev.

"Da, bila sem na nekaj zmenkih in to je zagotovo zelo posebna izkušnja, posebej v času pandemije! Seveda to pomeni večerjo na prostem in spoznavanje druge osebe, medtem ko ti zmrzujejo razni deli telesa," je opisala svoje izkušnje Porizkova.

"Na zmenkih sem bila z nekaj zelo normalnimi ljudmi, ki so zelo ljubki in šarmantni, a so ves čas govorili o sebi. To so spletni zmenki. Vem, česa ne iščem, in imam seznam nezaželenih stvari, na primer to, da je moški čustveno nedostopen ali nima rad svoje mame. Glede tega, kar iščem, pa lahko povem, da sem zelo odprta. Bomo videli," je bila odkrita Paulina.

V pogovoru je razkrila še, da njen profil za zmenkarije vključuje tudi fotografije, na katerih je videti bolj naravna. "Poglejte, stara sem 56 let in tako sem pač videti. Ne objavljam svojih fotografij, na katerih sem videti bolje kot v resnici. Tako da–dobil boš to, kar misliš, da boš dobil," je še dejala.

Sorkin se je v preteklosti že sestajal z ženskami iz sveta slavnih, med njimi z zvezdnico serije Seks v mestu,Kristin Davis, in broadwaysko zvezdo Kristin Chenoweth.