Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Paulina Porizkova o manekenski karieri: Narediš vse, kar ti naročijo

Los Angeles, 11. 04. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Paulina Porizkova

Manekenka Paulina Porizkova, ki je bila rojena na Češkem, je nedavno spregovorila o svojem delu in o tem, kaj se je v času kariere naučila. 61-letnica je dejala, da se je že zgodaj v otroštvu naučila ubogati, kar pa je kot najstnica, ki se je ukvarjala z manekenstvom, le še bolj ponotranjila.

Paulina Porizkova je že v otroštvu vedela, da mora ubogati, saj je imela zahtevno mamo, ko se je kot najstnica začela ukvarjati z manekenstvom, pa se je v upoštevanju navodil le še bolj izurila, kar je včasih pomenilo tudi, da je morala brez ugovarjanja odvreči oblačila.

Paulina Porizkova je spregovorila o manekenski karieri in njenih temnih straneh.
Paulina Porizkova je spregovorila o manekenski karieri in njenih temnih straneh.
FOTO: Profimedia

"Ko sem se pri 15 letih začela ukvarjati z manekenstvom, se je zgodba ponovila," je bila iskrena v pogovoru z zaročencem Jeffom Greensteinom v podkastu Twenty Good Summers in se navezala na pripoved o svojem otroštvu in tem, kako težko je ugodila mami samohranilki, ki se zanjo ni kaj dosti zanimala. "Najhitrejša rešitev je bila, da sem preprosto naredila, kar so mi naročili. To je včasih pomenilo, da sem morala slečti zgornji del oblačil ali pa nešteto drugih stvari. Brez ugovarjanja sem to naredila, saj je to bil najbolj enostaven način, da je bilo delo narejeno in sem ugajala ljudem," je dejala.

Da je lahko ljubljena takšna, kakršna je v resnici, se je naučila šele pri 58 letih, je povedala in dodala, da sta jo imela starša rada le, kadar je nastopala. Porizkova je prvič na oder stopila, ko je imela tri leta in jo je oče spodbudil, da se je pridružila gledališču. "Spomnim se, da so bile luči tako svetle, da nisem videla staršev ali česar koli dlje od odra. Bila sem zelo prestrašena. Zato sem odpela pesem, saj sem vedela, da je to najhitrejši način, da bo to za menoj," se je spominjala in dodala, da je takrat prvič občutila, kako je, če nekaj dosežeš in te cenijo.

"Zdelo se mi je, da so me starši imeli raje, če sem počela take stvari. Drugače se niso kaj dosti menili zame," je bila iskrena. Povedala je, da se je tako zgodaj naučila, da ni bilo nikomur zares mar za to, kaj si je želela ali čutila, le da je ustregla drugim in ravnala po pričakovanjih. To se ni spremenilo niti v njenih 20. letih, ko je poskušala ugotoviti, kakšna oseba je in kako ustreči drugim. "Zato ženske v 50. letih, ko postanemo za družbo nevidne, končno postavimo sebe na prvo mesto in se ne menimo več za mnenja in domneve drugih. Sem, kdo sem," je dejala.

Nekdanja manekenka je v začetku leta iskreno spregovorila tudi o spolnem nadlegovanju, ki ga je izkusila že pri 15 letih, ko se je prebijala v svet modne industrije. "Včasih sem morala sodelovati z ljudmi, ki so bili lepo oblečeni in delali v pisarnah, včasih pa so to bili moški srednjih let v razmetanih stanovanjih, ki so želeli z menoj posneti le nekaj običajnih fotografij, najraje brez oblačil. Nisem več štela, kolikokrat so me v hotelskih sobah ali svojih stanovanjih pričakali oblečeni v kopalne plašče, k njim pa me je poslala modna agencija, ki me je zastopala," je zapisala na družbenem omrežju.

Kot je dodala, je dolgo časa verjela, da je to nekaj običajnega v modni industriji in je za to plačana: "Prepričana sem bila, da je moje delo to, da slečem in oblečem oblačila, vmes pa se na kreativen način otepam pohotnih moških, ne da bi jih užalila in izgubila službo."

Razlagalnik

Paulina Porizkova je češko-ameriška manekenka in igralka, ki je postala znana v 80. letih 20. stoletja. Bila je ena prvih supermodelov in je krasila naslovnice številnih modnih revij, vključno z revijo Sports Illustrated Swimsuit Issue, kjer je bila prva ženska iz Srednje Evrope, ki se je pojavila na naslovnici. Poleg manekenstva se je preizkusila tudi v igralstvu in pisanju.

Twenty Good Summers je podkast, ki ga vodita Paulina Porizkova in njen zaročenec Jeff Greenstein. V oddaji se pogovarjata o različnih temah, povezanih z življenjem, odnosi, kariero in osebnim razvojem, pogosto pa delita tudi anekdote iz svojega življenja in izkušnje, ki jih imata kot javni osebi.

Čeprav je v članku omenjena kot hči zahtevne mame, je bil oče Pauline Porizkove tisti, ki jo je spodbudil k prvim nastopom. Ko je bila stara tri leta, jo je oče spodbujal k sodelovanju v gledališču. Ta zgodnja izkušnja na odru, čeprav prestrašena zaradi močnih luči, jo je popeljala do prvega občutka uspeha in vrednosti, ko je odpela pesem in prejela priznanje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
paulina porizkova manekenka golota delo

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
11. 04. 2026 09.15
Vsaj ena ki odkrito prizna, da se s češpljo v življenju daleč pride...
Odgovori
0 0
bibaleze
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641