Paulina Porizkova o manekenski karieri: Narediš vse, kar ti naročijo

Paulina Porizkova je že v otroštvu vedela, da mora ubogati, saj je imela zahtevno mamo, ko se je kot najstnica začela ukvarjati z manekenstvom, pa se je v upoštevanju navodil le še bolj izurila, kar je včasih pomenilo tudi, da je morala brez ugovarjanja odvreči oblačila.

Paulina Porizkova je spregovorila o manekenski karieri in njenih temnih straneh. FOTO: Profimedia

"Ko sem se pri 15 letih začela ukvarjati z manekenstvom, se je zgodba ponovila," je bila iskrena v pogovoru z zaročencem Jeffom Greensteinom v podkastu Twenty Good Summers in se navezala na pripoved o svojem otroštvu in tem, kako težko je ugodila mami samohranilki, ki se zanjo ni kaj dosti zanimala. "Najhitrejša rešitev je bila, da sem preprosto naredila, kar so mi naročili. To je včasih pomenilo, da sem morala slečti zgornji del oblačil ali pa nešteto drugih stvari. Brez ugovarjanja sem to naredila, saj je to bil najbolj enostaven način, da je bilo delo narejeno in sem ugajala ljudem," je dejala. Da je lahko ljubljena takšna, kakršna je v resnici, se je naučila šele pri 58 letih, je povedala in dodala, da sta jo imela starša rada le, kadar je nastopala. Porizkova je prvič na oder stopila, ko je imela tri leta in jo je oče spodbudil, da se je pridružila gledališču. "Spomnim se, da so bile luči tako svetle, da nisem videla staršev ali česar koli dlje od odra. Bila sem zelo prestrašena. Zato sem odpela pesem, saj sem vedela, da je to najhitrejši način, da bo to za menoj," se je spominjala in dodala, da je takrat prvič občutila, kako je, če nekaj dosežeš in te cenijo.

"Zdelo se mi je, da so me starši imeli raje, če sem počela take stvari. Drugače se niso kaj dosti menili zame," je bila iskrena. Povedala je, da se je tako zgodaj naučila, da ni bilo nikomur zares mar za to, kaj si je želela ali čutila, le da je ustregla drugim in ravnala po pričakovanjih. To se ni spremenilo niti v njenih 20. letih, ko je poskušala ugotoviti, kakšna oseba je in kako ustreči drugim. "Zato ženske v 50. letih, ko postanemo za družbo nevidne, končno postavimo sebe na prvo mesto in se ne menimo več za mnenja in domneve drugih. Sem, kdo sem," je dejala. Nekdanja manekenka je v začetku leta iskreno spregovorila tudi o spolnem nadlegovanju, ki ga je izkusila že pri 15 letih, ko se je prebijala v svet modne industrije. "Včasih sem morala sodelovati z ljudmi, ki so bili lepo oblečeni in delali v pisarnah, včasih pa so to bili moški srednjih let v razmetanih stanovanjih, ki so želeli z menoj posneti le nekaj običajnih fotografij, najraje brez oblačil. Nisem več štela, kolikokrat so me v hotelskih sobah ali svojih stanovanjih pričakali oblečeni v kopalne plašče, k njim pa me je poslala modna agencija, ki me je zastopala," je zapisala na družbenem omrežju.

Kot je dodala, je dolgo časa verjela, da je to nekaj običajnega v modni industriji in je za to plačana: "Prepričana sem bila, da je moje delo to, da slečem in oblečem oblačila, vmes pa se na kreativen način otepam pohotnih moških, ne da bi jih užalila in izgubila službo."