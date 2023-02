Paulina Porizkova po požaru hiše leta 1984: Izgubila sem vse, kar sem imela

Paulina Porizkova se ozira na enega najboljših in najslabših dni v svojem življenju. 57-letna manekenka je v nedavnem intervjuju spregovorila o tem, kako je leta 1984 nenadoma doživela nepričakovano tragedijo, ki se je zgodila le nekaj ur po tem, ko je doživela največji dosežek v karieri.

Paulina Porizkova se je v nedavnem intervjuju spomnila dneva, ko se ji je zgodila ena najhujših stvari v življenju in hkrati ena najboljših, ki ji je tlakovala pot naprej. Zvezdnici je leta 1984, le nekaj ur za tem, ko je prejela novico, da bo na naslovnici revije Sports Illustrated, do tal pogorela hiša. "Povedali so mi, da bom na poletni naslovnici revije Sports Illustrated, tisto noč oziroma noč za tem mi je do tal pogorela hiša. Izgubila sem vse, kar sem imela. Imela sem le plašč, psa, mačko in potni list. Ne spomnim se, ali sem rešila kaj spodnjega perila," je povedala za Deadspin.

"Od tam sem šla v oddajo k Johnnyju Carsonu in v druge pogovorne oddaje, kjer sem se predstavljala kot tista lepotica iz naslovnice revije Sports Illustrated. Res nenavadno ravnovesje," je še sarkastično pripomnila sedaj 57-letna manekenka, ki je vedno odkrito govorila o padcih in vzponih, ki jih je doživljala v življenju, manekenski karieri, pozneje pa tudi o izzivih, s katerimi se srečajo ženske med staranjem. "Z manekenstvom sem se začela ukvarjati, ko sem bila stara 15 let, ko sem prišla v 20. leta, pa sem že kadila, pila in počela vse, kar sem v tistem trenutku želela. Bilo je precej enostavno. To je privilegij mladosti, vse to lahko počneš, pa se ti na videzu ne odraža. Sedaj temu ni več tako. Da ostajam v formi in imam vitko postavo, moram za to garati," je še odkrito priznala zvezdnica.