Paulina Porizkova se brani, da ni prestara za poziranje v bikinkah

"Očitno zelo trpiš, če pri svoji starosti še vedno objavljaš fotografije v bikinkah. Vedno sem menil, da starost in grdost najbolj prizadene lepe ljudi. Padec v nemilost je veliko daljši, če si bil prej lep. Grdi ljudje so bili vedno grdi, zato staranje tega ne spremeni. Če povzamem, čutim tvojo bolečino. Molim, da se boš sprijaznila s svojo umrljivostjo. Vsi postanemo stari in grdi, ti si morala zgolj pasti Z višje višine kot ostali," je na Instagramu Paulini Porizkovi zapisal nek uporabnik, njegov komentar pa je nato 57-letna manekenka delila v objavi, ki ji je priložila fotografijo, na kateri pozira v dvodelnih kopalkah.

Nekdanja manekenka je zapisala, da podobne komentarje nenehno prejema na svojem profilu, kadar objavi fotografijo svojega telesa. Takšno ravnanje je strogo obsodila, saj meni, da gre pri tem za sramotenje starejših in diskriminatoren odnos do njih. "57-letna ženska je 'prestara', da pozira v bikinkah, ne glede na to, kako izgleda. Ker 'staro' je 'grdo'," je zapisala in dodala, da so takšni komentarji tudi seksistični. "Starejši moški so imenitni, ženske pa grde. Ljudje, ki verjamejo, da sta ljubkost in lepota enaka, ne razumejo lepote."

Pojasnila je, da je ljubkost zgolj lepa za oči, medtem ko je lepota lahko tudi ostra – lahko te rani ali na tebi pusti brazgotino. "Zato menim, da z leti postajamo lepši. Zaslužili smo si svojo lepoto, razumemo jo in lažje jo vidimo. Starost in grdota ne obstajata. Zgolj slabovidnost in ignoranca," je še zapisala. Na koncu je pojasnila, da tega ne objavlja, ker potrebuje od drugih sočutje, ampak ker je to razširjen pogled na staranje, ki ga moramo izkoreniniti, "da bomo lahko ponosni na staranje, kot si tudi zaslužimo."