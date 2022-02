Paulina Porizkova se je zaradi bolečine ob izgubi moža poistovetila s Carrie Bradshaw

Nekdanja manekenka in članica žirije v oddaji Ameriški top model je Sarah Jessico Parker pogosto hvalila zaradi zrelega videza in sprejemanja svojih let, tokrat pa je bila iskrena glede lika Carrie Bradshaw in načina, kako se je ta spoprijemal s težko situacijo. Sama je moža po treh desetletjih zakona izgubila leta 2019.

Paulina Porizkova, ki se je leta 1984 kot prva Evropejka pojavila na naslovnici revije Sports Ilustrated, čuti bolečino lika iz novih nadaljevanj Seksa v mestu. Serija z naslovom And Just Like That, ki je po desetih delih prišla h koncu, je ponudila zgodbo težke usode protagonistke Carrie Bradshaw.

icon-expand Paulina Porizkova FOTO: Profimedia

Nekdanja manekenka je vdova postala leta 2019, ko umrl Ric Ocasek, frontman skupine The Cars. Soproga, s katerim je bila poročena trideset let, je mrtvega našla v družinskem domu v New Yorku, kjer sta živela skupaj z dvema sinovoma.

Porizkova, ki je bila glede žalovanja izredno odprta in iskrena z javnostjo, je po ogledu nadaljevanke spregovorila tudi na družbenih omrežjih. Priznala je, da je celotno serijo pogledala v solzah, saj bolečino Carrie Bradshaw izjemno čuti. Ob tem se je na trenutke spomnila, kako je sama prebolevala moževo smrt, omenila je tudi dolge sprehode po Manhattnu.

icon-expand Paulina Porizkova s soprogom leta 2016 FOTO: Profimedia

''Moja samota mi je dovoljevala zasebnost, da sem lahko samo hodila in hodila ter jokala. Hodila sem od mesta do mesta in upala, da bolečina izvira iz okolice in da bom končno našla pravo mesto, kjer bo prenehala,'' je priznala. Njene misli so na Instagramu spodbudile druge vdove, ki so komentirale njene besede in delile svoje izkušnje.