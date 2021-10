Paulina Porizkova v poravnavi le do sredstev pokojnega moža

Paulina Porizkova, nekdanji supermodel, je razkrila, da je v poravnavi vendarle upravičena do sredstev pokojnega moža Rica Ocaseka. Porizkova je v intervjuju dejala, da ji Ric v oporoki ni zapustil ničesar, dve leti po moževi smrti pa je le upravičena do moževih sredstev, saj se uradno nista nikoli ločila.

Paulina Porizkova je pred dnevi v intervjuju razkrila, da je vendarle dosegla dogovor s skrbniki moževega premoženja in postala upravičena do dela sredstev. 56-letničin mož Ric Ocasek je sicer v oporoki določil, da nekdanja supermanekenka ni upravičena do njegovih sredstev, ker naj bi ga zapustila, a se par ni nikoli uradno ločil.

icon-expand Paulina Porizkova in Ric Ocasek FOTO: Profimedia

Porizkova je dejala, da je z določitvijo vsote, ki jo bo vendarle prejela, zadovoljna. Za podcast The Originals, ki spada pod okrilje Los Angeles Magazine, je povedala: "Natančno vem, kolikšna vsota mi po newyorškem zakonu pripada, in dobila jo bom. Upravitelji njegovega premoženja se strinjajo."

Zvezdnica je med intervjujem zanikala govorice, da naj bi bil pevec skupine Cars ob smrti vreden le nekaj več kot štiri milijone evrov. "To ni res. Številka je bila izmišljena zaradi davčnih razlogov. Po njegovi smrti je bilo treba izpolniti obrazce in v njih so zapisali to številko. Ali so to storili zato, da bi me pretentali, ne vem. Nisem prepričana," je še povedala. Porizkova sicer ni navedla vsote, ki jo bo prejela, dejala pa je, da gre za zadostno količino denarja, da bo preskrbljena.