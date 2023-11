Pax Jolie-Pitt nima dobrega odnosa z očetom: Grozna oseba si!

Ne glede na to, da je od ločitve med Angelino Jolie in Bradom Pittom minilo že kar nekaj časa, v zadnjih dneh na dan prihaja vedno več podrobnosti o tem, kakšen je njihov družinski odnos. Nobene skrivnost ni, da je igralec z nekdanjo ženo ves čas na bojni nogi, vedno slabši odnos pa ima tudi z vsemi svojimi otroki. In to očitno že kar nekaj časa.

Družinski odnosi v 'nekdanji družini' Angeline Jolie in Brada Pitta nikakor niso dobri. Pax Jolie-Pitt se očitno že leta ne razume dobro s svojim očetom, saj ga je v eni od objav na družbenih omrežjih označil celo za kretena. Mladenič, ki sta ga slavna igralca posvojila iz sirotišnice v Vietnamu, ima sicer zaprt profil za javnost, prav tako je objava nastala že leta 2020, a so besede, ki jih je takrat namenil svojemu očetu, šele sedaj pricurljale v javnost. icon-expand Pax Jolie-Pitt se očitno že leta ne razume dobro s svojim očetom Bradom Pittom. FOTO: Profimedia "Vesel očetovski dan kretenu svetovnega kova. Vsak dan znova mi pokažeš, da si grozna oseba. Nimaš niti kančka empatije do svojih otrok, ki trepetajo od strahu, vsakič, ko so v tvoji bližini. Nikoli ne boš razumel, koliko škode si povzročil tej družini, ker tega nisi sposoben," je ob fotografiji igralca z oskarjem v roki zapisal Pax. V objavi je še dodal, da zvezdnik življenja svojih otrok spreminja v pekel in da v javnosti vedno lahko igra dobrega človeka. "A resnica bo prišla na dan," je še dodal. icon-expand Za zdaj kaže, da so vsi trije posvojeni otroci na strani 48-letne mame Angeline Jolie. FOTO: AP Kaj je 19-letnika spodbudilo k tako iskrenemu napadu na svojega očeta, ni jasno. Je pa s tem samo še potrdil dejstvo, da so obtožbe, ki jih je njegova mama namenila 59-letniku, vse prej kot izmišljene. Kot je za portal Daily Mail razkril vir blizu para, Pax v resnici na svojem Instagram profilu ne objavlja pogosto. "Med sledilci so le njegovi prijatelji in sošolci, o svojih starših pa ne govori pogosto, zato je njegova takratna objava še toliko bolj nenavadna," je povedal vir. PREBERI ŠE Je hči Brada in Angeline z opustitvijo enega od priimkov poslala sporočilo? Novica o besedah drugega najstarejšega otroka nekdanjih zakoncev je prišla le nekaj dni po tem, ko je po spletu zakrožil videoposnetek njune 18-letne hčerke. Dekle se je na fakulteti pridružila sestrstvu, na prireditvi pa se je zbrani množici predstavila kot Zahara Marley Jolie, kar pomeni, da je opustila očetov priimek. Že nekaj let je javnosti znano tudi, da se njun najstarejši sin Maddox ne razume dobro s svojim očetom, saj je na sodišču celo pričal zoper njega. Za zdaj kaže, da so vsi trije posvojeni otroci na strani 48-letne igralke, Bradu pa tovrstne obtožbe otrok zagotovo niso po godu.