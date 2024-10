Paynov oče pred hotelom, kjer je umrl sin, poljubljal fotografije in bral posvetila

Tragična smrt pevca Liama Payna, ki je kot najstnik zaslovel v skupini One Direction, še vedno močno odmeva v medijih, pred hotelom v Argentini, kjer je z balkona omahnil 31-letnik in je na kraju podlegel poškodbam, pa se že dneve zbirajo njegovi oboževalci, ki prižigajo sveče in puščajo posvetila. V Južno Ameriko pa je pripotoval tudi pevčev oče Geoff, ki se je prav tako ustavil pred hotelom, kjer je prebral posvetila in poljubljal sinove fotografije.

Pred dnevi je tragično umrl pevec Liam Payne, za njim pa ob družini in prijateljih žaluje tudi glasbeni svet in zvesti oboževalci, ki so se mu množično poklonili na družbenih omrežjih, nekateri pa so se zbrali tudi pred hotelom, kjer je z balkona padel 31-letnik. V Argentino pa je odpotoval tudi zvezdnikov oče Geoff, ki tam ureja vse potrebno za prevoz sinovih posmrtnih ostankov v Združeno Kraljestvo, ustavil pa se je tudi pred hotelom, kjer se je tudi sam poklonil sinu.

Geoff Payne je ospotoval v Argentino, kjer se je ustavil tudi pred hotelom, kjer je umrl njegov sin Liam. FOTO: Profimedia icon-expand

Geoff Payne je pred hotelom bral posvetila, ki so jih tam pustili sinovi oboževalci in zrl v rože, ki so jih tja položili vsi, ki so se prišli poklonit Liamu. Pevčevega očeta so žalujoči spustili v središče, med tem ko se je sprehajal med svečami in ostalimi spominki, pa se je večkrat ustavil, si nadel očala in bral sporočila, ki so bila napisala v angleščini, poljubljal pa je tudi sinove fotografije.

Kot poroča dopisnica Sky Newsa Martha Kelner, se je Geoff zahvalil zbrani množici, da so prišli in se poklonili Liamu, ki je podlegel poškodbam ob padcu z balkona 16. oktobra. Pevčevega očeta so v Buenos Airesu opazili v drugem hotelu v spremstvu osebja britanskega konzulata in varnostnikov, argentinska policija pa je potrdila, da je gospod Payne obiskal mrtvašnico, kjer je identificiral sinove posmrtne ostanke, ki jih bodo prepeljali v Združeno kraljestvo, kjer bodo Liama pokopali. Oče je prevzel tudi sinove osebne predmete, ki so jih zbrali v hotelski sobi, kjer je ta bival med počitnicami, kamor je odpotoval z dekletom Kate Cassidy, a je Argentino zapustila nekaj dni pred zvezdnikovo smrtjo.

Družinski člani so sicer že podali skupno izjavo, v kateri so zapisali, da so zaradi njegove smrti njihova srca zlomljena."Liam bo večno živel v naših srcih, zapomnili pa si ga bomo po njegovi dobri, zabavni in pogumni duši. Drug drugega podpiramo, kakor najbolje kot družina znamo, v tem težkem in groznem času pa prosimo za spoštovanje zasebnosti," so še dodali. Zvezdnik se je v zadnjih letih večkrat javno zahvalil svoji družini. Njegov oče, ki je mehanik, in mati, ki dela kot medicinska sestra, sta se v javnosti pojavila že v času, ko je bil Lima še član skupine One Direction, nastopila pa sta tudi v dokumentarnem filmu o skupini, ki je bil premierno predstavljen leta 2013."Ko ga vidim na odru, kar žarim od ponosa, a ga res močno pogrešamo," je takrat povedala njegova mama Karen.