Paynovo premoženje po njegovi smrti podedovalo njegovo nekdanje dekle

Sodišče je tako po njegovi smrti za upravljanje z njegovim premoženjem pooblastilo njegovo nekdanjo partnerico, s katero ima osemletnega sina Beara , kot soizvršitelja pa odvetnika Richarda Marka Braya . V Združenem kraljestvu se zapuščina običajno dodeli zakoncu pokojnega ali, če ni bil poročen, njegovemu najbližjemu krvnemu sorodniku. 41-letnica in znan glasbeni odvetnik Bray naj bi trenutno, po poročanju BBC -ja, imela omejena pooblastila do premoženja.

Cheryl in Payne, ki je padel z balkona hotela v Argentini in umrl oktobra, sta hodila od leta 2016 do 2018, rojstva sina pa sta se razveselila leta 2017. Cheryl je ob Paynovi smrti podala javno izjavo, v kateri je izgubo opisala kot "pretresljiv dogodek" in prosila oboževalce, naj se spomnijo, "da smo izgubili človeško bitje in ne zgolj zvezdnika", kot ga je večina poznala.