Pedro Almodovar v San Sebastianu prejel častno donostio

Režiser Pedro Almodovar je na mednarodnem filmskem festivalu v španskem San Sebastianu prejel nagrado za življenjsko delo. "Kinematografija mi je dala vse. Veliko več, kot sem si lahko predstavljal," je ob prevzemu donostie za izjemen prispevek h kinematografiji povedal Almodovar, ki je tisti dan praznoval svoj 75. rojstni dan. Njegov prvi celovečerec v angleščini The Room Next Door , v katerem sta zaigrali Tilda Swinton in Julianne Moore , so v San Sebastianu prav tako prikazali v četrtek. Film je na letošnjem beneškem festivalu že prejel zlatega leva.

Donostio je Almodovarju izročila prav Swinton. Ta je v San Sebastianu pohvalila njegov "neprimerljiv prispevek k svetovni kulturi in navdih za popolno predanost". "Vaše delo je dobro za svet. Zahvaljujemo se vam od vsega srca. Živeli boste večno," je dodala po navedbah AFP. "Zame je kinematografija blagoslov ali prekletstvo," pa je povedal Almodovar. "Ne predstavljam si drugega življenja od tega, v katerem lahko nenehno pišem in režiram." Poklonil se je tudi številnim igralcem, ki so delali z njim, med njimi so Penelope Cruz, Carmen Maura, Antonio Banderas, Cecilia Roth in Rossy de Palma.

Almodovar je pred slovesnostjo novinarjem povedal, da so ga ob prihodu na festival v San Sebastian v njegovi rodni Španiji, ko je razmišljal o svoji desetletja dolgi filmski karieri, zelo prevzela čustva. "Nisem mogel nehati jokati in solze so mi tekle po licih," je povedal in dodal: "Bilo je veliko bolj čustveno, kot sem pričakoval - skoraj pretirano čustveno." Filmski festival v San Sebastianu na severu Španije, ki velja za najodmevnejši filmski festival v špansko govorečem svetu, se bo končal v prihodnjih dneh.