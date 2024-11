Pedro Pascal na rdeči preprogi v družbi transspolne sestre Lux

Oboževalci so po objavi fotografij na spletu pohvalili brata in sestro, nekateri so celo dejali, da se ne morejo odločiti, kdo je bolj seksi. "Ne vem, ali bi gledal Pedra ali Lux", "Pascal geni so neverjetni" in "Lux Pascal in njen plus ena, najbolj srčkana bratec in sestrica" so komentarji, ki so se hitro razširili po spletu. Igralec je navdušil z elegantnimi črnimi hlačami in srajco na V izrez, igralka pa je blestela v dolgi črni obleki z izrezom na bokih, diamantnimi uhani in brezhibno naličenim obrazom.