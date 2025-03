Pedro Pascal o zvezi z Jennifer Aniston: Sva prijatelja

Pred dnevi so na družbenih omrežjih in v ameriških medijih zaokrožile fotografije igralcev Pedra Pascala in Jennifer Aniston, ki naj bi preživela tri ure na skupni večerji. Kmalu zatem so se pojavile govorice, da sta bila zvezdnika na zmenku, a jih je 49-letnik zanikal in dejal, da sta s sedem let starejšo kolegico le prijatelja.

Zvezdnik serije The Last of Us Pedro Pascal, ki so ga nedavno opazili na večerji z Jennifer Aniston, je pojasnil, kakšen odnos imata. 49-letnik je v izjavi za E! News dejal, da sta s 56-letnico prijatelja in razkril, da v restavraciji v zahodnem Hollywoodu nista bila sama, temveč sta uživala v družbi skupnih znancev.

"Sva prijatelja in sva večerjala v družbi skupnih prijateljev. Se zgodi," je povedal na premieri druge sezone serije. Tudi sicer se Pascal trenutno bolj posveča karieri in seriji, v kateri nastopa ob Belli Ramsey. Kljub temu, da oboževalce zanima tudi vse v povezavi s televizijsko uspešnico, pa zvezdnik ne razkriva preveč. "Videli boste eno samo solzo, ki bo spolzela po mojem licu in morda nekaj malce smrkanja. Mislim, da ima Joel to sezono že bralna očala, tako da je nekaj resnih sprememb, ki jih boste videli v tej sezoni," se je na premieri pošalil zvezdnik, ki je znan tudi po seriji Narcos in filmu Gladiator 2.