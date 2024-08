Pedru Almodovarju častna nagrada na filmskem festivalu v San Sebastianu

Pedro Almodovar bo na letošnjem filmskem festivalu v San Sebastianu dobil častno nagrado. Podelitev bo potekala pred projekcijo njegovega prvega celovečernega filma v angleščini z naslovom The Room Next Door. 26. septembra mu jo bo izročila britanska igralka Tilda Swinton , ki je v filmu zaigrala ob Julianne Moore in Johnu Turturri .

Almodovar in njegovi filmi, med njimi so Vse o moji materi, Ženske na robu živčnega zloma in Vrni se, so pobrali oskarja, zlatega leva, evropsko filmsko nagrado, v njegovi rodni Španiji pa tudi nagradi goya in nagrado princa Asturije. Režiser, ki se je leta 1967 rodil v majhni vasici v Kastiliji-La Manchi, deluje tudi kot scenarist, producent in pisatelj.