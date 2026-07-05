Pel Paul McCartney, pevkina teta razkrila, da sta ženin in nevesta jokala

Kot so kmalu po poroki razkrili ameriški mediji, nevesta ni imela družic, njena poročna priča pa je bil njen mlajši brat Austin, prav tako ženin ni imel družbanov, njegova poročna priča pa je bil brat Jason Kelce. Da je bilo zelo čustveno, je za LBC News razkrila Taylorina teta Robin Gentry, ko je zapuščala prizorišče. "Oba sta jokala in se smejala. Plesala sta, se objemala in poljubljala," je dejala, dodala pa je še, da je bilo veliko hrane, največ pozornosti pa je bila deležna poročna torta, ki je bila prava uspešnica.

Travis Kelce in Taylor Swift sta poročena. FOTO: Travis Kelce

Voditelj George Stephanopoulos je gledalcem oddaje Saturday Morning povedal, da sta si ženin in nevesta sama napisala zaobljube, ki sta jih prebrala vsak iz svoje zlate knjižice, opisal pa jih je kot prave, čustvene, resne in nekoliko prismuknjene, a zelo ljubeče. Kot je za People razkril vir, sta Taylor in Travis imela vsak 20 minut, da sta prebrala svojo zaobljubo. Da ju je poročil igralec Adam Sandler, je bilo znano že kmalu po poroki. Vsi svatje so dobili posebne robčke z monogramom, ki so bili namenjeni za uporabo v teh čustvenih trenutkih.

Ko sta si Taylor Swift in Travis Kelce izmenjala poročni zaobljubi, se je pred dvorano pojavil napis 'T&T sta se poročila'. FOTO: AP

Ker je bilo povabljenih veliko gostov, je bilo tudi prizorišče temu primerno, dvorano, ki je 'dom' košarkarskega moštva NY Knicks in hokejistov NY Rangers, pa so preuredili, da je bilo dovolj romantično za poroko leta. "Imel si občutek, da si v gozdu," je za People povedal vir, ki je dejal, da je bilo veliko praproti in dreves, sedeži tribun pa so bili odeti v belo.

Med poroko Taylor Swift je za varnost skrbela okrepljena ekipa policistov in varnostnikov. FOTO: Profimedia

"Po obredu je nevestina mama zbrane povabila v dvorano, kjer je potekal sprejem, pripravljen pa je bil tudi oder," je razkril vir, ki je dodal, da je Paul McCartney zapel uspešnico skupine The Beatles, I Want to Hold Your Hand, nastopila pa je tudi Stevie Nicks.