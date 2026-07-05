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Pel Paul McCartney, pevkina teta razkrila, da sta ženin in nevesta jokala

New York, 05. 07. 2026 15.54 pred 54 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Taylor Swift

V javnost prihaja vedno več podrobnosti najbolj varovane poroke letošnjega leta. Taylor Swift in Travis Kelce sta si večno zvestobo obljubila v dvorani Madison Square Garden 3. julija, med 1000 svati pa so ob družini in prijateljih bili številni zvezdniški obrazi, ki s svojimi objavami in izjavami počasi razkrivajo podrobnosti slavja.

Kot so kmalu po poroki razkrili ameriški mediji, nevesta ni imela družic, njena poročna priča pa je bil njen mlajši brat Austin, prav tako ženin ni imel družbanov, njegova poročna priča pa je bil brat Jason Kelce. Da je bilo zelo čustveno, je za LBC News razkrila Taylorina teta Robin Gentry, ko je zapuščala prizorišče. "Oba sta jokala in se smejala. Plesala sta, se objemala in poljubljala," je dejala, dodala pa je še, da je bilo veliko hrane, največ pozornosti pa je bila deležna poročna torta, ki je bila prava uspešnica.

Travis Kelce in Taylor Swift sta poročena.
Travis Kelce in Taylor Swift sta poročena.
FOTO: Travis Kelce

Voditelj George Stephanopoulos je gledalcem oddaje Saturday Morning povedal, da sta si ženin in nevesta sama napisala zaobljube, ki sta jih prebrala vsak iz svoje zlate knjižice, opisal pa jih je kot prave, čustvene, resne in nekoliko prismuknjene, a zelo ljubeče. Kot je za People razkril vir, sta Taylor in Travis imela vsak 20 minut, da sta prebrala svojo zaobljubo. Da ju je poročil igralec Adam Sandler, je bilo znano že kmalu po poroki. Vsi svatje so dobili posebne robčke z monogramom, ki so bili namenjeni za uporabo v teh čustvenih trenutkih.

Ko sta si Taylor Swift in Travis Kelce izmenjala poročni zaobljubi, se je pred dvorano pojavil napis 'T&T sta se poročila'.
Ko sta si Taylor Swift in Travis Kelce izmenjala poročni zaobljubi, se je pred dvorano pojavil napis 'T&T sta se poročila'.
FOTO: AP

Ker je bilo povabljenih veliko gostov, je bilo tudi prizorišče temu primerno, dvorano, ki je 'dom' košarkarskega moštva NY Knicks in hokejistov NY Rangers, pa so preuredili, da je bilo dovolj romantično za poroko leta. "Imel si občutek, da si v gozdu," je za People povedal vir, ki je dejal, da je bilo veliko praproti in dreves, sedeži tribun pa so bili odeti v belo.

Med poroko Taylor Swift je za varnost skrbela okrepljena ekipa policistov in varnostnikov.
Med poroko Taylor Swift je za varnost skrbela okrepljena ekipa policistov in varnostnikov.
FOTO: Profimedia

"Po obredu je nevestina mama zbrane povabila v dvorano, kjer je potekal sprejem, pripravljen pa je bil tudi oder," je razkril vir, ki je dodal, da je Paul McCartney zapel uspešnico skupine The Beatles, I Want to Hold Your Hand, nastopila pa je tudi Stevie Nicks.

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Da je bilo veliko hrane, je potrdil tudi vir, ki je dejal, da so svatom postregli z italijansko kulinariko, na voljo je bil suši, povsod pa so bili razpostavljeni šanki s pijačo. Kljub temu, da je šlo za ogromno dvorano, pa je vir pripomnil: "Bila je velika gneča!"

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KOMENTARJI2

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Ponent
05. 07. 2026 16.49
Brezvezvezne ceremonije, itak bo v kratkem ločitev, to je moderno.
Odgovori
+1
1 0
Buča hokaido
05. 07. 2026 16.31
Navdušenci plačujejo njene čisto predrage koncerte, zato si pa lahko privošči tako veselico. Je sploh poznala vseh 1000 gostov?
Odgovori
+0
1 1
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