Filmska umetnost ima pogosto moč, da nastavi ogledalo družbi in posameznikom, vendar le redki projekti sprožijo tako neposredne in korenite življenjske odločitve kot komična drama Vabilo (The Invite). Izjemen odziv javnosti pa je šokiral tudi igralko Penelope Cruz .

52-letna oskarjevka je v ekskluzivnem pogovoru za revijo People pojasnila, da ustvarjalci filma prejemajo številna sporočila gledalcev, ki so po ogledu temeljito prevetrili svoja partnerska razmerja. Osrednji razlog za tako burne odzive gledalcev leži v brezkompromisni iskrenosti, s katero scenarij pristopa k problematiki dolgotrajnih zvez. "Nekateri ljudje nam celo pišejo in nam sporočajo, da se nam zahvaljujejo za svojo ločitev, saj menim, da je film zelo iskren in lahko sproži pogovore, ki so nujno potrebni," je dejala Cruz. Igralka je ob tem dodala, da učinek filma ni izključno destruktiven za zakonske zveze, temveč deluje kot katalizator resnice. Številni gledalci so namreč ustvarjalcem sporočili, da jim je prav ogled te filmske zgodbe pomagal prepoznati in uspešno razrešiti globoko zakoreninjene težave v njihovem razmerju.

V ozadju tega filmskega uspeha stoji režiserka in igralka Olivia Wilde, ki je s svojim delom na snemanju navdušila celotno igralsko zasedbo. "Delati z žensko, kot je Olivia, pri filmu Vabilo in jo opazovati, kako opravlja več nalog hkrati na tako neverjeten način, a hkrati ostaja tako sproščena in mirna ter ima čas za vsakogar v vsakem oddelku, je zelo impresivno," je dodala španska igralka.

Zgodba filma spremlja dva para med enim samim večerom. Olivia Wilde in Seth Rogen igrata poročeni par Angelo in Joeja, ki se soočata z resno zakonsko krizo. Odločita se, da bosta gostila večerjo, na katero povabita svoja soseda iz zgornjega nadstropja, Pino in Hawka, ki ju upodabljata Cruz in Edward Norton. Po uradnem opisu filma se večerja s skrivnostnima sosedoma hitro odvije v nepričakovano smer in postavi pod vprašaj prihodnost zakona gostiteljev.