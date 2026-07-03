Penelope Cruz in Salma Hayek za las ubežali letalski nesreči

Španska filmska diva Penelope Cruz je v nedavnem gostovanju v priljubljeni spletni seriji Hot Ones razkrila eno najbolj nenavadnih in hkrati strašljivih prigod iz svojega zasebnega življenja. V pogovoru z voditeljem Seanom Evansom se je spomnila dogodka, ki bi se lahko končal tragično, a je danes zapisan kot ena najbolj bizarnih anekdot njunega dolgoletnega prijateljstva s Salmo Hayek .

Igralki, ki sta skupaj zaigrali v akcijski komediji Bandidas iz leta 2006, sta se znašli sredi prave letalske drame, ko sta bili na poti na snemanje, ravno na večer čarovnic. Da bi bila situacija še bolj nenavadna, sta bili obe našemljeni v oblačila klovna.

Do incidenta je prišlo, ko se je v letalski kabini nenadoma zgodil padec pritiska. "Pilot je zavpil: Maske s kisikom! Imamo dekompresijo kabine," je dejala. V tistem trenutku so stevardi začeli teči po letalu z velikimi rezervoarji kisika, potniki pa so v strahu pričakovali najhujše. Igralka poudarja, da je bila vizualna podoba celotne situacije naravnost bizarna. Sreča v nesreči je bila, da je pilot letalo varno usmeril na pristajalno stezo. "Klovnov ne maram. Strašljivi so ne glede na vse," je priznala Cruz, ko se je spominjala, kako sta s Salmo Hayek v kostumih dihali skozi kisikove maske. Igralki sta se nato morali vkrcati na drugo letalo, saj sta morali nekaj ur pozneje že snemati. "Seveda sva na prizorišče snemanja zamudili. Ampak preživeli sva," se je spominjala.

Prijateljstvo med obema igralkama sega daleč v preteklost. Penelope Cruz je v intervjujih pogosto izpostavila, kako ji je Salma Hayek pomagala na začetku kariere v Los Angelesu. Ko je igralka prvič pripotovala v ZDA in ni poznala nikogar, ji je prav Salma ponudila prebivališče pri sebi doma. Slednja je namreč dobro vedela, kako težki so začetki v tuji deželi in kako osamljen se človek lahko počuti v velemestu, kot je Los Angeles. Ta tesna vez se je skozi desetletja le še poglobila, prigoda z letalom pa je postala simbol njune pripravljenosti, da skupaj prestaneta kakršne koli težave, pa naj bodo še tako nenavadne.