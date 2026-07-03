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Tuja scena

Penelope Cruz in Salma Hayek za las ubežali letalski nesreči

Los Angeles, 03. 07. 2026 16.25 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Penelope Cruz in Salma Hayek

Filmski zvezdnici Penelope Cruz in Salma Hayek sta pred leti na poti na snemanje filma na noč čarovnic doživeli strašljiv dogodek, ko je v letalski kabini prišlo do nenadnega padca kisika. Zaradi situacije so si morali potniki nadeti kisikove maske, njuno dihanje pa je otežil kostum klovna, v katerega sta bili našemljeni.

Španska filmska diva Penelope Cruz je v nedavnem gostovanju v priljubljeni spletni seriji Hot Ones razkrila eno najbolj nenavadnih in hkrati strašljivih prigod iz svojega zasebnega življenja. V pogovoru z voditeljem Seanom Evansom se je spomnila dogodka, ki bi se lahko končal tragično, a je danes zapisan kot ena najbolj bizarnih anekdot njunega dolgoletnega prijateljstva s Salmo Hayek.

Salma Hayek in Penelope Cruz
Salma Hayek in Penelope Cruz
FOTO: Profimedia

Igralki, ki sta skupaj zaigrali v akcijski komediji Bandidas iz leta 2006, sta se znašli sredi prave letalske drame, ko sta bili na poti na snemanje, ravno na večer čarovnic. Da bi bila situacija še bolj nenavadna, sta bili obe našemljeni v oblačila klovna.

Do incidenta je prišlo, ko se je v letalski kabini nenadoma zgodil padec pritiska. "Pilot je zavpil: Maske s kisikom! Imamo dekompresijo kabine," je dejala. V tistem trenutku so stevardi začeli teči po letalu z velikimi rezervoarji kisika, potniki pa so v strahu pričakovali najhujše. Igralka poudarja, da je bila vizualna podoba celotne situacije naravnost bizarna. Sreča v nesreči je bila, da je pilot letalo varno usmeril na pristajalno stezo. "Klovnov ne maram. Strašljivi so ne glede na vse," je priznala Cruz, ko se je spominjala, kako sta s Salmo Hayek v kostumih dihali skozi kisikove maske. Igralki sta se nato morali vkrcati na drugo letalo, saj sta morali nekaj ur pozneje že snemati. "Seveda sva na prizorišče snemanja zamudili. Ampak preživeli sva," se je spominjala.

Prijateljstvo med obema igralkama sega daleč v preteklost. Penelope Cruz je v intervjujih pogosto izpostavila, kako ji je Salma Hayek pomagala na začetku kariere v Los Angelesu. Ko je igralka prvič pripotovala v ZDA in ni poznala nikogar, ji je prav Salma ponudila prebivališče pri sebi doma. Slednja je namreč dobro vedela, kako težki so začetki v tuji deželi in kako osamljen se človek lahko počuti v velemestu, kot je Los Angeles. Ta tesna vez se je skozi desetletja le še poglobila, prigoda z letalom pa je postala simbol njune pripravljenosti, da skupaj prestaneta kakršne koli težave, pa naj bodo še tako nenavadne.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Salma Hayek letalska nesreča igralki snemanje Penelope Cruz

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KOMENTARJI1

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Slash
03. 07. 2026 17.20
Selma, Penelope, postelja.....mmmmm
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