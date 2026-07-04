Zaradi podarjenega avtomobila prijatelja Bona morda končno do vozniškega izpita

Slavna španska igralka Penelope Cruz, ki je v svoji karieri osvojila številna prestižna priznanja, se že skoraj celo življenje sooča z nenavadno oviro – globokim strahom pred vožnjo avtomobila. Kljub temu da je stara 52 let in živi v svetu, kjer sta mobilnost in neodvisnost ključnega pomena, zvezdnica nikoli ni pridobila vozniškega dovoljenja.

Penelope Cruz FOTO: AP

Po dolgih letih brez vozniškega izpita in ogromnega strahu pred vožnjo pa je Penelope z izjemno izvirnim darilom k odpravi le-tega spodbudil njen zvezdniški prijatelj. V nedavnem nastopu v priljubljeni oddaji Hot Ones je igralka namreč razkrila, da jo je k ponovnemu razmisleku o sedenju za volanom spodbudilo izjemno darilo njenega tesnega prijatelja, legendarnega frontmana skupine U2, Bona. "Moj prijatelj Bono mi je za zadnji rojstni dan podaril avto," je razkrila Cruzova in med drugim dodala: "Potem ko dobiš avto od Bona, res ne narediš vozniškega izpita? Kako noro je to? Zdaj spet razmišljam o tem, vendar je strah res zelo globok. Vsakič, ko sedem v avto, si rečem: 'No, pa gremo. Bomo prišli na cilj ali ne?'"

Bono FOTO: Profimeda

Korenine njenega odpora do vožnje segajo globoko v otroštvo. Igralka je v intervjuju za Elle leta 2024 pojasnila, da je bila kot deklica priča grozovitemu dogodku, ki je pustil neizbrisne posledice na njenem duševnem zdravju. "Ko sem bila stara osem ali devet let, je mojo sestro Monico pred mojimi očmi povozil avto," je tedaj dejala. Čeprav je njena sestra nesrečo preživela in popolnoma okrevala, je pri igralki pustila globoke duševne stiske.

Španska igralca Javier Bardem in Penélope Cruz veljata za enega najbolj opevanih hollywoodskih parov. FOTO: Profimedia