Penelope Cruz ščiti svoje otroke pred družbenimi omrežji

Penelope Cruz svojima otrokoma ne popušča pri uporabi družbenih omrežij, 8-letna Luna in 10-letni Leo pa še nimata niti svojih telefonov. Zvezdnica je dejala, da ju bosta dobila, ko ju bosta potrebovala, družbenih omrežij pa ne bosta smela uporabljati vsaj do 16. leta starosti.

"Sama se družbenih medijev poslužujem zelo redko in še takrat sem pri uporabi previdna. Vse to se mi ne zdi smiselno, še posebej velik učinek pa ima na mlajše generacije. Težko mi je za današnje najstnike. Obnašamo se, kot da so najstniki poskusni zajčki v nekem eksperimentu, ki ga dela svet v smislu 'Poglejmo, kaj se bo zgodilo, če 12-letnike izpostavimo tolikšni količini tehnologije'," je svoje prepričanje izrazila 47-letnica.

Izpostavila je, da mladi nimajo zadostne zaščite pred družbenimi mediji in dodala: "Nihče jih ne ščiti, njihove razvijajoče se možgane in način, kako dojemajo sami sebe, kako so izpostavljeni nasilju in nadlegovanju. To ni otroštvo, kot smo ga imeli mi." Priznala je, da je sama do svojih dveh otrok zelo stroga pri uporabi tehnologije: "Včasih si pogledamo kakšen film ali risanko. Kako naj jima ne dovolim gledati filmov? To so bili eni najsrečnejših trenutkov mojega odraščanja."

Leo in Luna pa še nista dobila svojih telefonov, saj še nista zadosti stara, dodala pa je, da jima ne bo dovolila uporabe družbenih omrežij vsaj do 16. leta starosti. "Vidim, da to varuje njuno duševno zdravje, a kot kaže sem del manjšine," je še povedala.