Penelope Cruz tik pred 50. rojstnim dnem: staranja se ne boji več

Zvezdnica Penelope Cruz je razkrila, da na staranje gleda drugače kot pred leti. Ne boji se ga – niti tik pred svojim 50. rojstnim dnem, ki ga bo imela aprila. Povedala je, da je staranje ne moti več, da se je naučila ta proces sprejeti in imeti rada svojo kožo. "To pomeni, da sem tukaj in da sem zdrava," je prepričana hollywoodska lepotica.

Igralka Penelope Cruz, ki je za številne oboževalce po svetu sinonim za lepoto, bo aprila dopolnila 50 let. Ob tej priložnosti je v nedavnem intervjuju spregovorila o tem, da s staranjem ni obremenjena in da sprejema svojo starost bolj kot kadar koli prej. "Veš, zakaj me to ne skrbi? Ker me ljudje o staranju oziroma starosti sprašujejo že od mojih zgodnjih 20. let," je razkrila 49-letnica.

"Ko sem imela 25 let, so me ljudje spraševali vse te nore reči, ki jim ne bi verjeli, in edino orožje, ki sem ga imela, je bila tišina. Na rdeči preprogi se vedno pretvarjam, da ne slišim, ko vpijejo za mano," je še povedala zvezdnica. Ne glede na to, kako se je počutila v mladosti, ko jo je staranje zares obremenjevalo, pa to nikakor ni več nekaj, kar bi jo vznemirjalo danes.

