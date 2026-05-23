Tuja scena

Penelope Cruz v solzah po premieri filma v Cannesu

Cannes, 23. 05. 2026 10.32

Avtor:
K.A.
penelope cruz

Filmski festival v Cannesu je ponovno postregel s trenutkom, ki se bo zapisal v zgodovino kinematografije. Španski film La bola negra, v katerem kot glavna protagonistka igra Penelope Cruz, je požel enega najdaljših aplavzov v zgodovini festivala. Navdušeni gledalci so filmsko zasedbo nagradili s kar 20-minutnimi stoječimi ovacijami, glavna igralka pa pri tem ni mogla skriti solz.

Filmski festival v Cannesu vsako leto poskrbi za številne neverjetne trenutke. Ne le glamurozne obleke, izjemne filmske stvaritve in legendarni gostje iz sveta zabavne industrije, na festivalu smo priča tudi zgodovinskim dosežkom. Z enim takih se lahko pohvali španski film La bola negra.

Javier Ambrossi, Penélope Cruz in Javier Calvó na filmskem festivalu v Cannesu.
FOTO: Profimedia

Film režiserjev Javierja Calva in Javierja Ambrossija so premierno predvajali prav na festivalu, po koncu projekcije pa je filmska ekipa doživela nepozaben sprejem. Občinstvo v dvorani Lumière je ustvarjalce nagradilo z 20-minutnimi stoječimi ovacijami, kar velja za enega najdaljših aplavzov v zgodovini tega prestižnega festivala.

Reakcija občinstva pa je močno ganila tudi glavno igralko filma Penelope Cruz. Ob tako srčnem odzivu gledalcev ni mogla zadržati solz radosti in ponosa. Ena najbolj priznanih igralk na svetu je tako pokazala svojo človeško plat, saj so solze sreče stekle po njenem obrazu ob zavedanju, da je njihovo delo pustilo takšen pečat.

Ekipa filma La bola negra v Cannesu.
FOTO: Profimedia

Film La bola negra govori o zgodbi treh moških v treh različnih zgodovinskih obdobjih. Njihova življenja so tesno povezana prek motivov spolnosti, želje, bolečine in dediščine. Posebno težo zgodbi daje dejstvo, da temelji na enem zadnjih in nedokončanih del legendarnega španskega pesnika Federica Garcíe Lorce. Scenarij je ob režiserjih pomagal oblikovati še Alberto Conejero, film pa odpira vprašanja identitete in vztrajnosti skozi čas, kar je še posebej poudaril režiser Javier Ambrossi v svojem govoru po premieri.

20-minutne ovacije niso le potrditev umetniške vrednosti filma, temveč tudi statistični dosežek. Film La bola negra se je nevarno približal mejniku, ki ga še vedno drži sloviti filmski režiser Guillermo del Toro s svojo fantazijsko dramo Favnov labirint, ki je leta 2006 prejela 22-minutni aplavz.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Penelope Cruz Cannes 2024 La bola negra Javier Calvo LGBTQ pravice filmski festival španska kinematografija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
23. 05. 2026 10.59
Preprican sem, da bo s tem filmom resila svet pred tretjo svetovno vojno, pred napadom nezemeljskih sil, pred asteroidom, ki je tih pred vrati, in pred samo apokalipso. Resnicno si zasluzi stojece ovacije. Igralka aka superjunakinja danasnjega casa.
