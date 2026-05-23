Penelope Cruz v solzah po premieri filma v Cannesu

Filmski festival v Cannesu vsako leto poskrbi za številne neverjetne trenutke. Ne le glamurozne obleke, izjemne filmske stvaritve in legendarni gostje iz sveta zabavne industrije, na festivalu smo priča tudi zgodovinskim dosežkom. Z enim takih se lahko pohvali španski film La bola negra.

Javier Ambrossi, Penélope Cruz in Javier Calvó na filmskem festivalu v Cannesu. FOTO: Profimedia

Film režiserjev Javierja Calva in Javierja Ambrossija so premierno predvajali prav na festivalu, po koncu projekcije pa je filmska ekipa doživela nepozaben sprejem. Občinstvo v dvorani Lumière je ustvarjalce nagradilo z 20-minutnimi stoječimi ovacijami, kar velja za enega najdaljših aplavzov v zgodovini tega prestižnega festivala.

Reakcija občinstva pa je močno ganila tudi glavno igralko filma Penelope Cruz. Ob tako srčnem odzivu gledalcev ni mogla zadržati solz radosti in ponosa. Ena najbolj priznanih igralk na svetu je tako pokazala svojo človeško plat, saj so solze sreče stekle po njenem obrazu ob zavedanju, da je njihovo delo pustilo takšen pečat.

Ekipa filma La bola negra v Cannesu. FOTO: Profimedia

Film La bola negra govori o zgodbi treh moških v treh različnih zgodovinskih obdobjih. Njihova življenja so tesno povezana prek motivov spolnosti, želje, bolečine in dediščine. Posebno težo zgodbi daje dejstvo, da temelji na enem zadnjih in nedokončanih del legendarnega španskega pesnika Federica Garcíe Lorce. Scenarij je ob režiserjih pomagal oblikovati še Alberto Conejero, film pa odpira vprašanja identitete in vztrajnosti skozi čas, kar je še posebej poudaril režiser Javier Ambrossi v svojem govoru po premieri.